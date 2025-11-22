Comunito stampa





A Licata nasce il “Food Camp”: il primo Centro Studi dei Semi Antichi nel suggestivo scenario del Pozzo Gradiglia





Licata (AG) – Nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti e simbolici della storia siciliana, il sito del Pozzo Gradiglia – straordinaria testimonianza di ingegneria idraulica di età araba – nasce il Food Camp, il primo centro studi dedicato ai semi antichi e alla cultura agricola mediterranea.





Il progetto, fortemente voluto e realizzato da Tony Rocchetta, agricoltore custode della Chiattulidda, antica varietà di grano autoctono licatese, rappresenta un laboratorio vivo in cui tradizione, ricerca scientifica e innovazione culturale si incontrano.













Un laboratorio vivente tra didattica, ricerca e cultura





Il Food Camp è concepito come uno spazio dinamico che unisce:





attività didattiche e percorsi esperienziali,





educazione agricola e alimentare,





iniziative enogastronomiche,





eventi culturali in sinergia con associazioni del territorio,





collaborazioni con università ed enti di ricerca per lo studio dei semi antichi e lo sviluppo di progetti scientifici.









Al centro del progetto, un orto didattico ricco di alberi, erbe aromatiche e leguminose della macchia mediterranea: un ecosistema che racconta la biodiversità siciliana e il valore della custodia delle specie tradizionali.









Un percorso dalla terra alla tavola: memoria, identità e saperi





Il Food Camp offre ai visitatori un itinerario completo, dalla coltivazione alla trasformazione degli alimenti, valorizzando i saperi manuali della civiltà contadina attraverso un museo etnoantropologico dedicato agli antichi mestieri e alle tecniche tradizionali.





Dalla semina alla molitura, fino alla preparazione del pane e della tipica fauzza licatese – realizzata con grani antichi prodotti in loco e cotta nel forno a legna – ogni gesto diventa racconto, identità, patrimonio culturale.









Un racconto autentico del territorio





Il Food Camp nasce con l’obiettivo di rappresentare l’identità territoriale in maniera autentica, semplice e radicata, restituendo valore alle origini agricole di Licata e al patrimonio culturale legato ai semi antichi. Un luogo in cui la storia incontra il futuro, dove il paesaggio diventa aula, laboratorio e strumento di divulgazione.

Luogo: Pozzo antico età Araba , San Michelele, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

