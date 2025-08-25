È l’alcamese Salvatore Spinelli il vincitore della prima edizione del premio “Salvatore Morselli”, istituito dall’Automobile Club Trapani in occasione della Cronoscalata Monte Erice ed intitolato al giornalista trapanese prematuramente scomparso due anni addietro.



La giuria del premio, presieduta da Franco Cammarasana de “La Gazzetta dello Sport” e composta da giornalisti locali, ha deciso di assegnare il premio a Salvatore Spinelli, pilota che detiene il record di partecipazioni alla Monte Erice. Con quella prevista per la prossima edizione, la sessantasettesima in calendario dal 5 al 7 settembre fra Trapani, Valderice ed Erice, Spinelli si presenterà alla partenza per la quarantunesima volta. Spinelli ha cominciato a correre nel 1973 e la sua prima partecipazione alla Monte Erice, risale al 1979 quando con una Alfa Romeo GTA 1.3, ha percorso i 6.670 metri previsti allora in un’unica manche, in 5’01”143.





L’edizione di quest’anno della Cronoscalata Monte Erice sarà valida come ultima prova del Campionato Supersalita, la competizione più importante delle gare di velocità in salita, oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), Campionato Siciliano Velocità della Montagna e Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).



“Con questo premio vogliamo ricordare un giornalista che ha raccontato la Monte Erice in ogni modo – spiega Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani – e la giuria lo ha assegnato ad un pilota che rappresenta la storia della Cronoscalata. Se la Monte Erice oggi è la competizione che tutti conosciamo, lo dobbiamo anche a tutti quei piloti che, come Spinelli, rappresentano l’anima della gara e che hanno permesso la sua crescita”.





“Il record di Salvatore Spinelli merita un riconoscimento – afferma Franco Cammarsana, presidente della giuria – e sono felicissimo di poter assegnare un premio dedicato alla memoria di Salvatore Morselli, al quale mi ha legato un sentimento che andava oltre la semplice amicizia, avendo lavorato e collaborato con lui. Sono contento che l’Automobile Club Trapani abbia voluto ricordare Salvatore Morselli attraverso l’istituzione di questo premio”.



La cerimonia di consegna del premio a Salvatore Spinelli si terrà giovedì 4 settembre alle ore 19 nella sede dell’Automobile Club Trapani, in via Virgilio 115 a Trapani. Saranno presenti anche i familiari di Salvatore Morselli e sarà l’occasione per un talk show nel quale raccontare la Monte Erice e le tante storie legate alla Cronoscalata, l’evento sportivo più importante della Sicilia occidentale.

