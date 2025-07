Venerdì 25 luglio, il presidente della Commissione Regionale Antimafia, Antonello Cracolici, visiterà due importanti beni confiscati alla mafia: i terreni e la struttura ricettiva gestiti dalla cooperativa Beppe Montana – Libera Terra a Lentini (Siracusa) e l’Hotel Sigonella Inn a Motta Sant’Anastasia (Catania).

La visita alla Beppe Montana – Libera Terra, prevista dalle 11, assume un valore particolare dopo i gravi episodi di sabotaggio subiti tra giugno e luglio: due furti e un incendio hanno danneggiato i raccolti e sottratto attrezzature nei beni in gestione tra Lentini e Ramacca. La presenza istituzionale rappresenta un segno concreto di solidarietà e sostegno verso una realtà che quotidianamente conduce una battaglia per la legalità e la giustizia sociale, attraverso il riutilizzo produttivo dei beni confiscati.





La tappa all’Hotel Sigonella Inn, prevista dalle 12.30, intende supportare il percorso avviato dalla cooperativa dei dipendenti dell’hotel, costituita dopo la confisca del 2016; è un esempio virtuoso capace di dare slancio alla continuità aziendale, tutelare il lavoro e promuovere una vera trasformazione sociale.

A guidare il presidente Cracolici nel due visite saranno rappresentanti di Legacoop Sicilia, dell’associazione Libera, della CGIL e della Rete delle Fattorie sociali Sicilia, da anni impegnati nella promozione di modelli economici sostenibili e inclusivi.





“La presenza delle istituzioni, oggi più che mai, è fondamentale per dare forza e continuità ai percorsi di riutilizzo sociale dei beni confiscati – hanno dichiarato Francesco Citarda, responsabile Legalità e beni confiscati di Legacoop Sicilia, e Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia – La cooperazione è sempre aperta al dialogo, perché il riutilizzo sociale non è solo un gesto simbolico, ma un autentico processo di cambiamento economico e sociale per i territori in cui questi beni insistono. È lì che si costruisce un pezzo importante del futuro della nostra terra”.

