“La nostra realtà, che conta centinaia d’iscritti, associazioni e singoli cercatori di metalli, dalle Alpi alla Sicilia, ha tra le sue finalità principali quella di promuovere un metal detecting responsabile, ovvero una pratica dell’hobby attenta all’educazione civica e al massimo rispetto delle norme e del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese”: così il palermitano Francesco Manzella, di Cinisi, presidente nazionale di Fimd, Federazione italiana metal detecting, presenta il sodalizio, che “ha fra l’altro all’attivo collaborazioni con le forze dell’ordine, la protezione civile ed altri enti ed istituzioni – spiega – e che, grazie alle sue articolazioni, si occupa pure della ricerca di oggetti smarriti e di altri interventi a servizio della comunità”.



La Fimd, che è nata nel 2014 e che è membro ufficiale dell’European council for metal detecting (Ecmd) dal 2017, offre inoltre ai propri iscritti diversi percorsi formativi che permettono di esercitare questa passione “in modo consapevole e qualificato – continua Manzella – in base al nostro codice etico, emanato nel 2018. Riteniamo infatti che in questa disciplina la conoscenza sia fondamentale, non solo per agire responsabilmente ma anche per godere appieno delle numerose interazioni che tale passatempo contempla, fra cui la storia e la cultura”.

Tra le iniziative che la Federazione nazionale dei cercatori di metalli organizza ogni anno è da segnalare il Detectitalia, un evento internazionale, giunto alla sua terza edizione, che si terrà dal 12 al 14 settembre a Crespellano di Valsamoggia, in provincia di Bologna.



“Le prime due edizioni di questa manifestazione, la più importante in Italia – sottolinea Francesco Manzella – si sono invece svolte in provincia di Latina. Quest’anno abbiamo in programma diverse novità, sia per i detectoristi che per il pubblico, che potrà partecipare a numerosi appuntamenti di carattere culturale, sportivo, artistico, musicale, storico, enogastronomico. E non mancheranno le sorprese, fra le quali una che definirei ‘grandiosa’ e che arriverà direttamente dal cielo”.

Al Detectitalia 2025 si sono già iscritti centinaia di appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia e da alcuni Paesi europei, fra cui Gran Bretagna, Polonia, Germania, Francia e Grecia.



“La manifestazione – conclude il presidente nazionale Fimd – beneficia del patrocinio del Comune di Valsamoggia e avrà un suo momento istituzionale, con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante della Regione Emilia Romagna e di altre autorità civili e militari. Il nostro obiettivo è continuare a far maturare questa comunità con passione, responsabilità e rispetto, affinché il metal detecting in Italia sia sempre più riconosciuto come un’attività utile, educativa e profondamente connessa al territorio”.



