Don Cosimo Schena, conosciuto come il “prete influencer” più amato del web, sarà al Santuario di Santa Rosalia di Palermo per la sua seguitissima rubrica “I Santuari”, in onda su Rai Due alle 11:55.





Un viaggio tra bellezza e spiritualità





La trasmissione, che guida gli spettatori alla scoperta delle bellezze e della spiritualità dei santuari italiani, farà tappa nel celebre Santuario di Santa Rosalia, luogo simbolo della città di Palermo e della profonda devozione verso la “Santuzza”, patrona amatissima dai palermitani.





Con il suo stile unico e coinvolgente, Don Cosimo non si limita a raccontare la storia e l’arte dei luoghi sacri, ma ne esplora anche il significato spirituale, rendendoli accessibili a un vasto pubblico, soprattutto ai più giovani.





Chi è Don Cosimo Schena?





Don Cosimo è una figura innovativa nel panorama ecclesiastico italiano: sacerdote, scrittore e influencer, riesce a unire la tradizione spirituale con i linguaggi moderni. Con i suoi profili social seguitissimi, porta messaggi di fede, speranza e amore a migliaia di persone ogni giorno.





Non perdere l’appuntamento!





Sintonizzatevi su Rai Due domani, 2 maggio, alle 11:55 per seguire Don Cosimo Schena e scoprire il Santuario di Santa Rosalia, uno dei luoghi più amati e carichi di spiritualità della Sicilia.





Un’occasione imperdibile per immergersi nella fede, nella bellezza e nella storia di Palermo.









Luogo: Santuario Santa Rosalia, PALERMO, PALERMO, SICILIA

