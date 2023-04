Un Primo Maggio di musica, grigliate e attività per i bambini e un weekend di sport all’aria aperta, tra yoga e pallavolo, con lo Spring Sport Fest (sabato 29 e domenica 30 aprile). Per la festa dei lavoratori il Parco di Villa Tasca (Viale Regione Siciliana Sud Est, 397), organizza una giornata all’aria aperta per le famiglie tra concerti musicali, dj set e giochi per i più piccoli.

Dalle 11 è in programma “Story Work”, un laboratorio per bambini che potranno disegnare fumetti. Dalle 14, invece, inizierà il “Gioco dei mimi”. I menù da 15 o 20 euro, che danno diritto alla “priorità” si posso prenotare, dal 27 al 30 aprile, in biglietteria al parco, oppure sulla piattaforma Eventbrite.

Due giorni di Spring Sport Fest



Sabato 29 e domenica 30 aprile, i sei ettari del parco di Villa Tasca ospiteranno lo Spring sport fest. Sabato con un programma di discipline come il kettlebell hard style (15-16), il bodyweight (16-17), flow (17-18) e ancora yoga e benessere in movimento, con lezioni integrate di hatha yoga, power yoga, meditazione (dalle 12 e dalle 16). Per prenotare le lezioni integrate di hatha yoga, power yoga, meditazione scrivere al numero 3496826920.

Domenica il programma prevede una mattinata di “revolution fitness”, ginnastica dolce (10), fitness musicale (10,30), judo (10.30, dai 5 anni in su), capoeira (11.15), pilates (11.45), rugbytots (11-13, per bambini dai 2 ai 7 anni, per prenotare la prova di rugby 3713452708) e discipline come il kettlebell hard style (10-11), il bodyweight (11-12), flow (12-13). E un pomeriggio di yoga e benessere: lezioni integrate di hatha yoga, power yoga, meditazione (dalle 10:15 e dalle 17).

Come sport collettivi, sia sabato e che domenica, il parco ospiterà il programma “giovani in movimento”, con il corso di pallavolo under 13 (10-12 e 14.30-16.30) e la partita di pallavolo all’aperto, dalle 12.30 alle 16.30.

E ancora il programma “pedagogicaMente”: per i bambini tra 1 e 2 anni dalle 10.30, ci sarà la lettura del libro “Sogno di Ditino” di Elisa Mazzoli e poi un percorso sensoriale, un sentiero da percorrere a piedi nudi e a piene mani; dalle 11.15, per i bambini tra i 3 e i 5 anni, si legge il libro “Dalla testa ai piedi” di Eric Carle e il laboratorio “Mi muovo così”, con la costruzione del dado “Dalla testa ai piedi”.

Il parco ospiterà anche uno spazio “Educazione e promozione della salute”, con la dottoressa Nicoletta Salviato, dell’unità operativa educazione e professione della salute dell’ospedale Civico che, con gli specialisti dell’Ospedale di bambini, affronterà i temi del benessere e della qualità della vita.

Ci saranno anche l’associazione loto, lotta ai tumori ovarici, l’associazione Aies con esperti della nutrizione per consigli sulla prevenzione dei fattori di rischio e sulla corretta alimentazione, la Federazione medici sportivi e lo spazio “Cibo sano, sostenibile e nutrizione” della Coldiretti.

Tutte le attività sono gratuite, si può accedere al parco con biglietto giornaliero (4,50 euro) o abbonamento annuale (12 euro). Per informazioni scrivere alla pagina Instagram www.instagram.com/ villatascaofficial o chiamare il numero 3404241392.

