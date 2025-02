Catania – Presenti per l’offerta della cera a Sant’Agata, nella giornata di lunedì 3 febbraio, i Cavalieri di Malta OSJ del Priorato di Sicilia, sotto la protezione del Gran Maestro S. A. R. il Principe don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci.

“Rendiamo onore alla donna, alla martire che appartiene alla città di Catania quale radice fondamentale, che inscrive in noi catanesi una trasfigurazione attuale di una tradizione che si rinnova nel tempo e che, nello stesso tempo, si è fatta cultura antica. Tutti noi, – afferma il Gran Priore di Sicilia, dott.ssa Natalina Romania di Piscopo – come lei, dobbiamo lottare contro il dolore, quella tortura emotiva che ci corrode dentro è lei, il giusto esempio da porci innanzi, come vascello d’anima per salvarci dall’odierna empietà”.





La delegazione dei Cavalieri di Malta OSJ era composta dal Gran Priore di Sicilia Dama di Gran Croce, Min. dell’istruzione S.E. Donna Natalina Romania di Piscopo, Ufficiale Religioso Mons. Nicola Rimaudo Vescovo Ortodosso, Dama avv. Marisa Coco, Cav. dr. Giuseppe Alizzio, Cav dr Giuseppe Nicotra, Cav. dr. Santo Pietro Paolo Cordovana, Cav. Dr Valerio Martorana, Cav. Geom. Pietro Vinti, Cav. Giuseppe Caruso, S.E. Fabio Cefali, Vice Gran Priore della Svizzera, S.E. Cav. Grande Ufficiale

Don Giuseppe Falsetti di Gattori, Cav. Dr. Aldo Micalizzi.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

