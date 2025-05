All’ITS “Pietro Branchina” di Adrano si è svolto un progetto formativo di altissimo valore educativo e umano dedicato al Crew Resource Management (CRM). Protagonista dell’incontro è stato il pilota comandante Andrea Ingrà, esperto professionista e formatore, che ha condotto un laboratorio esperienziale coinvolgente e ricco di spunti. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal dirigente scolastico Vincenzo Spinella e sapientemente coordinata dai professori Julien Lemarchand e Rita Palazzotto, ha visto la partecipazione attiva di studenti e personale scolastico.





Il Comandante Ingrà ha guidato i partecipanti alla scoperta dei principi fondamentali del CRM: una metodologia nata in ambito aeronautico ma oggi applicata anche in settori critici come la sanità, l’industria marittima o il controllo del traffico aereo. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, l’efficienza e la gestione delle risorse del team attraverso l’impiego ottimale delle risorse umane (membri dell’equipaggio, operatori, tecnici) e tecniche (strumenti, tecnologie, procedure).





Durante il laboratorio sono emerse chiaramente l’importanza della comunicazione efficace, della leadership condivisa, della consapevolezza situazionale e della gestione dello stress: competenze fondamentali non solo nel mondo dell’aviazione, ma anche nella scuola, nella vita quotidiana e in ogni contesto lavorativo. Il Comandante Ingrà ha saputo trasmettere questi concetti con simulazioni pratiche, esempi concreti e momenti di riflessione che hanno stimolato nei partecipanti senso critico, responsabilità e collaborazione.



Gli obiettivi del CRM – migliorare la comunicazione, promuovere il lavoro di squadra, gestire lo stress, aumentare la consapevolezza situazionale, perfezionare il processo decisionale e affrontare i conflitti – sono stati trattati con un linguaggio accessibile e coinvolgente, rendendo l’esperienza concreta e trasformativa.





Il progetto non è stato soltanto un’occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’aviazione, ma un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva. L’esperienza con il Comandante Andrea Ingrà ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica, promuovendo una cultura della sicurezza, del rispetto dei ruoli e della valorizzazione del contributo di ciascuno nel lavoro di squadra. Un esempio virtuoso di come la formazione possa aprire orizzonti, ispirare i giovani e preparare cittadini consapevoli e responsabili.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.