Sabato 14 dicembre a Catania un confronto con istituzioni, giornalisti e società civile per celebrare questo importante traguardo tra informazione, cultura e solidarietà

Quarantacinque anni di informazione tra inchieste, approfondimenti, editoriali, Forum. Il Quotidiano di Sicilia, testata fondata e diretta da Carlo Alberto Tregua, spegne 45 candeline e per l’occasione ha organizzato sabato 14 dicembre a Catania, nel Museo delle Auto storiche al numero 3 di via Acireale, una festa con un confronto tra istituzioni, giornalisti e società civile.

Una ricorrenza di grande importanza per il mondo dell’editoria siciliano – e non solo – che arriva al termine di un anno ricco di novità per il Gruppo, culminate, proprio pochi giorni fa, con la registrazione della testata QdS.it e la scelta di affidare la direzione della stessa a Raffaella Tregua. Passato e presente, dunque, si incontrano e si completano gettando un ponte verso il futuro, che si promette ancora ricco di novità.

L’appuntamento, il 14 dicembre, è fissato per le 9,30: nel corso della mattinata si terrà un talk dal titolo “Il QdS racconta il presente”, cui prenderanno parte l’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano e altri rappresentanti delle Autorità civili, militari e religiose. A moderare sarà il giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso. In programma anche la premiazione della migliore inchiesta del Quotidiano di Sicilia pubblicata nel corso del 2024, scelta con un sondaggio pubblicato sul QdS.it.

Per celebrare questo importante traguardo, proprio in occasione del 14 dicembre, il Quotidiano di Sicilia sarà inoltre in edicola con un’edizione speciale da 48 pagine che ripercorrerà la storia della testata, anche attraverso le testimonianze delle numerose personalità che hanno voluto inviare un messaggio di stima per questa storica ricorrenza.

Infine, spazio anche alla cultura con l’inaugurazione di “Mappe”, la mostra d’arte contemporanea di Giuseppe Tomasello, ospitata proprio all’interno dei locali del Museo di Auto storiche della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua e curata dal critico Rocco Giudice. Il tema dell’esposizione si intreccia con quello dell’evento celebrativo del Quotidiano di Sicilia, dando vita a un dialogo profondo tra arte e informazione. Entrambe le prospettive raccontano il cambiamento, custodiscono la memoria e aprono nuovi orizzonti per il futuro. La mostra è promossa dalla Fondazione Etica & Valori, nata con l’obiettivo di sostenere la collettività attraverso iniziative culturali e sociali e la diffusione di valori fondamentali per la coesione e lo sviluppo, quali merito, responsabilità, crescita e solidarietà.

