Rai Cinema, quando aveva 16 anni, in lui ha identificato un regista di talento e ha deciso di distribuire il suo primo cortometraggio.

È una delle tante tappe che ha raggiunto e raggiungerà nel corso della vita Alessandro Alicata, giovane regista palermitano, trasferitosi a Roma per coltivare il sogno di fare cinema e già regista di numerosi lavori, ospite della puntata 78 di “Egoriferiti”, il podcast, su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=q-Ot-hCGn5Q&t=5418s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/27uEryip8Ygk84DkQrjqZt?si=194d94c7ef134861

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Partito come allievo di Mario Pupella, Lollo Franco e Santina Franco, Alessandro Alicata, componente della Nazionale italiana calcio attori, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei punti di riferimento del futuro della regia in Italia.

Nel corso della puntata è stato lanciato un appello all’assessore regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò, che aveva promesso in passato di partecipare a Egoriferiti, sparendo poi dai radar.

Anche Alessandro Alicata ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.





