Il regista, produttore e direttore della produzione cinematografica di Sikania Network, Marco Ferrara, è stato insignito del prestigioso premio Uomo Siciliano 2024, patrocinato dalla Regione Siciliana. Questo riconoscimento celebra l’eccezionale contributo di Ferrara al cinema e alla cultura siciliana, distinguendosi per la sua capacità di raccontare storie profonde e di grande impatto sociale.







Biografia e Carriera Nato a Catania nel 1989, Marco Ferrara si è affermato come una delle figure chiave del panorama cinematografico siciliano e internazionale. Nel 2020 è diventato direttore della produzione cinematografica di Sikania Network, una piattaforma che promuove contenuti culturali e cinematografici. Tra le sue opere di maggior rilievo c’è il cortometraggio “Negli occhi di un bambino”, vincitore di 24 premi internazionali, tra cui miglior regia al Madrid International Movie Awards e miglior cortometraggio sui diritti umani al Cult Movies International Film Festival. La sua ultima produzione, “The Winner – Il Vincitore”, è stata selezionata per il festival Tulipani di Seta Nera 2024 e trasmessa su RaiPlay.





Ferrara è anche impegnato in numerosi progetti sociali, collaborando con associazioni come l’ACBS per sensibilizzare su temi come il bullismo. Le sue produzioni si caratterizzano per l’integrazione di tematiche sportive e sociali, come dimostrato in “The Winner”, che ha coinvolto squadre di calcio locali e importanti figure del panorama sportivo e culturale siciliano.





Il premio Uomo Siciliano viene conferito annualmente a personalità di spicco che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono alla crescita culturale, sociale ed economica della Sicilia.

Patrocinato dalla Regione Siciliana, quest’anno Marco Ferrara è stato scelto per la sua dedizione e passione nel valorizzare la Sicilia attraverso il cinema, creando opere che non solo intrattengono, ma anche educano e sensibilizzano il pubblico su tematiche importanti.





Con questo riconoscimento, Marco Ferrara si continua a portare avanti progetti cinematografici di grande rilevanza sociale e artistica.





Per ulteriori informazioni e interviste:

www.sikanianetwork.it

Luogo: Darioloris Cerfolli Academy

