Giuseppe Carlo Marino, mercoledì all’Istituto Gramsci convegno su “Contro l’inverno della memoria e della storia” per ricordare lo storico scomparso un anno fa

Palermo 20 ottobre 2025 – Sarà ricordato mercoledì 22 ottobre, alle 16,30, presso l’Istituto Gramsci Siciliano, ai Cantieri Culturali alla Zisa, il professor Giuseppe Carlo Marino, con un convegno dal titolo “Contro l’inverno della memoria e della storia”.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Gramsci, dall’Anpi, dalla Cgil, dal Centro studi “Pietro Scaglione” e dalla Società Siciliana per la Storia Patria.

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi ai giornalisti.

Lo storico e professore emerito di Storia contemporanea all’Università di Palermo è morto il 9 luglio del 2024, all’età di 84 anni. “Giuseppe Carlo Marino è stato uno dei più importanti storici della Sicilia, che ha avuto il merito di mettere in evidenza con molta chiarezza il ruolo del movimento contadino e operaio della nostra regione nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro da parte del padronato agrario e industriale – scrivono gli organizzatori del convegno – Ha messo in evidenza anche il ruolo nefasto della mafia, che ha frenato con la violenza e col sangue lo sviluppo economico, sociale e civile della Sicilia. Nella sua ricerca storica, il professore Marino ha messo in evidenza il ruolo positivo del movimento sindacale nel sostenere i processi di crescita della città di Palermo, della sua provincia e dell’intera Isola. Ha messo in evidenza la determinazione e il coraggio di tanti dirigenti ed attivisti sindacali nel contrastare la mafia, pagando alti costi di sangue. Di questo si parla nell’importante volume da lui curato “La Sicilia delle stragi. La storia e le storie della violenza al potere: dagli eccidi dell’Ottocento al terrorismo mafioso, un lungo percorso di repressione e di sangue” edito nel 2008”.

Introdurrà l’iniziativa Salvatore Nicosia, presidente dell’Istituto Gramsci. Intervengono: Marco De Paolis, procuratore generale presso la Corte militare di Appello di Roma, Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Società siciliana per la Storia Patria, Armando Sorrentino, vice presidente vicario Anpi Palermo Comandante Barbato, Antonio Scaglione, presidente Centro studi sulla giustizia Pietro Scaglione, Dino Paternostro, responsabile Archivio storico e memoria Cgil Palermo, Tommaso Baris, docente di Storia contemporanea all’Università di Palermo, Francesco Marino, figlio dello storico Giuseppe Carlo Marino.





