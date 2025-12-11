Che succede quando Hansel & Gretel, i fratellini protagonisti della celebre favola dei fratelli Grimm, diventano grandi e piuttosto che essere solidali fra loro, per sfuggire alla strega, passano il tempo a litigare?

È lo spunto narrativo della fiaba musicale “Il ritorno di Hansel & Gretel”, riduzione teatrale di Giuseppe Bisicchia con le musiche di Ettore D’Agostino che domenica 14 dicembre, alle ore 18.30, sarà di scena a Santa Teresa Riva (Messina), per la stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò diretta da Cettina Sciacca.





Diretto a quattro mani da Bisicchia con Massimo Giustolisi, “Il ritorno di Hansel & Gretel” ci presenta i due celebri fratelli – nati dalla penna degli altrettanto famosi favolisti tedeschi Grimm, autori tra l’altro di Cenerentola, Biancaneve e Cappuccetto Rosso – come due adulti litigiosi e in perenne competizione che hanno ormai dimenticato la disavventura di essersi persi nel bosco, da bambini, e di essersi salvati dalle mire di una strega malefica.

Solo l’intervento di un misterioso personaggio li condurrà a ripercorrere la loro avventura: un’esperienza che consentirà loro di capire come l’unico modo per averla vinta contro le avversità è quello di collaborare fianco a fianco, insieme alle persone che si amano. Nel cast Massimo Giustolisi, Irene Tetto, Marina La Placa, Laura Accomando, Daniele Virzì, Andrea Luvarà, Giada Romano e Federico Schiavone.





Prodotto dall’associazione catanese Buio in sala, “Il ritorno di Hansel & Gretel” conquista grandi e piccini per la cura della messa in scena, frutto di sapienza artigianale e talento creativo. A cominciare dalle musiche originali di Ettore D’Agostino, orecchiabili e di facile ascolto; le coreografie di Giorgia Torrisi Lo Giudice; i coloratissimi costumi di Domenica Sicali e una scenografia reale (Morena Cimino) e multimediale (Andrea Ardizzone) con video proiezioni.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.