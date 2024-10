ll romanzo autobiografico di Roberto Taormina, autore di “Mar di Roby” edito Armando Editore, analizza la crescita e l’evoluzione psicologica del protagonista dell’opera, Roberto, un giovane proveniente da modesto contesto familiare della realtà palermitana.

La struttura del romanzo espone episodi di vita attraverso una successione cronologica precisa e lineare.

Il narratore ripercorre, attraverso descrizioni e flussi di coscienza precisi e coinvolgenti, momenti della sua vita all’interno di un contesto in continua evoluzione.

Roberto nasce a Palermo nel 1985, trascorre la sua infanzia e i primi anni dell’ adolescenza nella sua città natale, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi cari, muovendo i primi passi verso mondi che presto lo avrebbero del tutto assorbito.

Sviluppa ben presto una passione per il mare, ragion per cui, decide di frequentare l’istituto nautico, dove, tra amicizie ed insegnanti, approfondisce interessi e passioni per il mondo del mare. I suoi studi gli offrono la possibilità di coronare un sogno indiscusso, svolgere esperienze in mare, imbarcandosi insieme ad alcuni professionisti del mestiere.

Purtroppo un evento sconvolgerà presto il contesto raccontato dall’autore, alla soglia della sua maggiore età, la scomparsa del fratello Danilo. Dietro ogni riga si percepisce il legame che esisteva tra i due giovani, malgrado insormontabili differenze caratteriali e due vite condotte in modo differente, questo evento, cambierà il futuro e le percezioni delle sorti di Roberto e della sua famiglia.

