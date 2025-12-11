È il romanzo “Odio Innocente” (Armando editore) del criminologo Domenico Romeo a trionfare l’XI edizione del Premio Nazionale letterario “Caffè delle Arti”,che si celebra a Roma ogni anno.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Capitale sabato 29 Novembre scorso presso il centro congresso “I Cavour” e la giuria, selezionando i libri vincitori per categoria, ha tributato un’importante riconoscimento letterario sia allo scrittore che al libro stesso, consegnando il “premio d’onore della giuria”.

La kermesse culturale ha preso in esame oltre settecento libri usciti fra il 2024 e il 2025, chiudendo il cerchio su un ristrettissimo numero di libri giudicati meritevoli di vittoria per consistenza letteraria, impatto intellettuale e messaggio sociale.

“Odio Innocente” è un noir intriso di ideologie, passioni cruente, in cui l’Italia degli anni Settanta viene descritta nella sua crudezza e dove spicca l’ossessione, da parte del personaggio principale descritto nell’opera, per la riapertura del caso Pasolini che lo condurrà in sconvolgenti sottoboschi borderline senza via d’uscita.

“Non avrei mai creduto che nell’anno che rievoca i cinquant’anni della scomparsa del poeta, avrei ricevuto un premio letterario di tale portata in relazione a un libro da me scritto in cui spicca la sua figura”, ha dichiarato sul palco lo scrittore Romeo, visibilmente emozionato, per poi concludere: “È anche a lui che dedico la vittoria di questo festival letterario”.

Il libro a Palermo è stato presentato ad Agosto scorso nell’ambito degli eventi culturali organizzati dall’associazione “Piazzetta Bagnasco”, coadiuvati dalla giornalista Gilda Sciortino.





Luogo: centro congresso “I Cavour”, ROMA, ROMA, LAZIO

