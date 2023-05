IL SEGRETARIO NAZIONALE DI SD A CATANIA PER I CANDIDATI MEC E CHIARELLO, CON MAURIZIO CASERTA

A Catania la Socialdemocrazia SD sostiene con convinzione Maurizio Caserta, con i candidati MEC e Chiarello.

‘Catania è una delle più grandi città italiane e tra le emergenze della città ci sono il lavoro, l’uguaglianza, la legalità, l’ordine e la sicurezza, tutti elementi che rendono liberi i cittadini e i lavoratori, in tutto il mondo.’

A dichiararlo, Umberto Costi, segretario nazionale di SD che arriverà a Catania, in visita, insieme al segretario regionale Antonio Matasso e al segretario organizzativo Claudio Ricozzi e il Presidente del partito, l’on. Dino Madaudo, decano della politica siciliana.

‘La socialdemocrazia alla quale pensiamo è un partito innovativo, che progetta il futuro e pensa a come dovrà essere la società del futuro. L’Unione Europea ha disegnato un mondo con il programma dell’energia del 2050. Dobbiamo tornare a pensare europeo e guidare, anziché subire le trasformazioni. Guidare il cambiamento è compito della politica e dei socialdemocratici in tutta Europa.’

Socialdemocrazia SD, in una conferenza stampa che si terrà sabato 13 maggio 2023, alle ore 11,45, in Piazza Alcalà 5 spiegherà i propri programmi e dimostrerà il sostegno a MEC e Chiarello, candidati nella lista civica PER CATANIA, MAURIZIO CASERTA.

