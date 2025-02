Il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, ha ricevuto ieri mattina la gradita visita del nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Dino Incarbone, da poco insediatosi a Siracusa. All’incontro molto cordiale erano presenti il Comandante della locale Stazione dell’Arma, M.llo Corrado Salemi, e il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella.

Nel corso dell’incontro il Sindaco Paolo Amenta ha rinnovato al Colonnello Incarbone la vicinanza e la gratitudine della città di Canicattini Bagni all’Arma dei Carabinieri per l’importante lavoro di controllo del territorio e l’incensante servizio di assistenza ai cittadini che quotidianamente svolge.

L’importanza della collaborazione tra l’istituzione comunale e le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri per la loro presenza in città, al centro dell’incontro tra il Sindaco Paolo Amenta e il Co-mandante Dino Incarbone.





Un confronto costante per assicurare una sempre maggiore sicurezza ai cittadini e una efficace tutela del territorio e della città di Canicattini Bagni, considerata la continua crescita di presenze, grazie al-la sua centralità sociale, culturale e turistica in provincia di Siracusa, centro di accoglienza e inclusione di migranti e punto di riferimento, di migliaia di visitatori per il suo Liberty, la bellezza delle sue risorse naturalistiche e, soprattutto in estate, per le sue manifestazioni di grande livello.

Non solo, ma l’attenzione verso le Caserme che ospitano il personale dell’Arma e rappresentano un presidio di legalità e sicurezza in tutti i Comuni siciliani, rivolto dal Colonello Dino Incarbone al Sindaco Paolo Amenta, nella sua veste di Presidente regionale di ANCI Sicilia, l’Associazione dei Comuni siciliani, ha trovato la totale disponibilità del primo cittadino canicattinese.





«Nel rinnovare la vicinanza di Canicattini Bagni all’Arma e rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante Incarbone per il quotidiano e instancabile lavoro svolto dai Carabinieri nel nostro Comune e in provincia – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta – come Presidente di Anci Sicilia, ho ribadito l’impegno mio personale e di tutta l’Associazione nel sensibilizzare i colleghi Sindaci e le istituzioni nel garantire oltre ad una costante collaborazione anche gli standard qualitativi ottimali delle Caserme, pensando alla loro riqualificazione dove occorre, in quanto importanti e indispensabili presìdi di legalità nei nostri territori».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.