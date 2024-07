Prendiamo atto che il Sindaco non ha più i numeri in Consiglio Comunale, la nomina della “Nuova” si fa per dire, giunta monocolore, non aiuta questa amministrazione ad uscire dall’impasse che vive da almeno 2 anni, la difficoltà che vivono ormai gli ex consiglieri di maggioranza è di dominio pubblico e per questo noi siamo solidari, le loro assenze negli ultimi consigli comunali, i numerosi rinvii per mancanza del numero legale, ne sono la dimostrazione….si aggiungono le dichiarazioni del Sindaco su provvedimenti importanti che assieme ai suoi lunghi silenzi sono diventate delle rassegnazioni per i cittadini villabatesi, dalla serie l’’elefante ha partorito la formica…dopo 3 mesi dalla determina sindacale che vedeva l’azzeramento della precedente giunta comunale, arriviamo oggi alla nuova nomina che vede la luce con gli stessi 3 dei 4 assessori nominati la volta precedente…

Il Garibaldino Tancredi nel Gattopardo diceva: cambiare tutto per non cambiare niente, questa frase si addice alla situazione attuale che stiamo vivendo. Ci sono delle scadenze impellenti come le tariffe Tari e l’approvazione del progetto di servizi di gestione dei rifiuti che non possono essere rimandate e vanno discusse e successivamente votate. La Democrazia Cristiana da gruppo responsabile, vigilerà e sarà pronta a dare il proprio contributo per migliorare le sorti dei Villabatesi.



Il Coordinatore Cittadino della DC Valerio Pietraperzia

Luogo: Comune, Corso vittorio emanuele , 494, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.