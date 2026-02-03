Importante incontro con il Senatore Raoul Russo, nel Municipio di Trappeto, finalizzato a un confronto sui principali temi di interesse per il territorio. Nel corso dell’incontro, abbiamo affrontato questioni legate alla progettazione strategica, alla sicurezza delle coste e al contrasto al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alle criticità del litorale e alle prospettive di sviluppo. Il dialogo fra istituzioni è fondamentale per individuare soluzioni operative e rispondere alle esigenze della nostra comunità. Ringrazio il senatore Russo per la sua presenza”.





Il Sindaco di Trappeto Santo Cosentino ha così commentato l’incontro, svoltosi sabato 31 gennaio 2026, con il Senatore Raoul Russo, che ha proseguirà gli incontri con le Amministrazioni degli altri comuni del comprensorio. “Ho incontrato – ha dichiarato il Senatore Russo – il sindaco e l’Amministrazione comunale di Trappeto per un confronto sulle priorità del territorio, con particolare attenzione all’erosione costiera e allo sviluppo del litorale”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.