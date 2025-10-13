“Buongiorno Signor Sindaco, volevo chiederle come fare per tenere la città pulita, perché Catania potrebbe e dovrebbe essere ancora più bella?” La domanda, spontanea, diretta, semplice ma al tempo ricca di significato arriva da una giovane studentessa della secondaria di primo grado dell’I.C. XX Settembre nel corso della visita di oggi da parte del primo cittadino catanese Enrico Trantino.

La riposta è stata altrettanto semplice ed esaustiva: “Qualcosa funziona se tutti facciamo la nostra parte, si chiama gioco di squadra. Vale per lo sport, la scuola, ma anche per il nostro comune. Dobbiamo essere bravi a fare comprendere alla città che l’amministrazione non può risolvere tutti i problemi; ciascuno deve fare la propria parte perché da ciò dipende il nostro futuro”.

Si tratta soltanto di una delle tante domande poste dai nostri alunni nel corso del lungo ed approfondito tour della scuola con tante tappe all’interno delle classi, dall’infanzia alla primaria fino appunto alla secondaria di primo grado. Accompagnato dall’assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi, il Sindaco ha avuto modo di ammirare le tante opere realizzate negli ultimi anni all’interno dell’istituzione scolastica.

Prima tappa l’aula multisensoriale voluta per garantire agli alunni uno spazio tutto dedicato alla riflessione, al relax, alle emozioni e ai sensi. Poi il vero orgoglio della scuola, ovvero la palestra: nuova, moderna, efficiente e ideata per assicurare una sana cultura dello sport.

A fare gli onori di casa il Dirigente Scolastico la Prof.ssa Teresa Ferlito e lo staff dirigenziale composto dalle docenti Elena Aronica ed Alessandra Coco che hanno, tra le altre cose, illustrato al Sindaco il sistema didattico sperimentale della Secondaria di Primo Grado di ispirazione anglosassone con le aule tematiche e gli alunni che ruotano al loro interno. Ed allora si passa dall’aula di matematica a quella di musica, da quella di arte, a quella di spagnolo, informatica, multidisciplinare e cosi via.

In ciascuna classe un lungo momento di riflessione con i ragazzi per parlare di tutte le loro curiosità. Il tema della bellezza e del rispetto reciproco sempre presente, ma anche la spinosa questione social e le derive di un comportamento inadeguato. Ma anche tanti passaggi sull’edilizia scolastica ed ovviamente pure qualcosa in merito alle guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Una mattinata ricca di input e idee, ivi compresa quella di un passaggio ad hoc da creare per collegare la stazione della Metro San Nullo col plesso di via Merlino, che da poco è entrato a far parte della nostra grande famiglia, avanzata dalla Prof. Aronica ed accolta con interesse da Sindaco ed assessore.

“Siamo lieti ed orgogliosi di aver ospitato oggi il nostro Primo Cittadino e sono felice della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la realtà scolastica”. Sono le parole del Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Ferlito. “Si tratta del mio primo anno all’I.C. XX Settembre e sono lieta di mostrare i risultati ottenuti grazie al lavoro di chi mi ha abilmente preceduto.

La sfida per il futuro è rivolta verso due direzioni fondamentali ovvero l’internalizzazione della scuola, attraverso collaborazioni, progetti, protocolli e tutto quello che servirà per aprirci sempre di più verso l’Europa e il Mondo, ma al tempo stesso un legame ancora più solido e duraturo con tutte le componenti della città di Catania.

Luogo: I.C. XX Settembre , Via Signorelli, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

