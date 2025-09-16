Avola (SR), 16 settembre 2025 – Ha appena 12 anni, quasi 13, frequenta la terza media e già dimostra una straordinaria predisposizione artistica: si fa chiamare Aerdna e il suo talento nel disegnare e ritrarre volti non passa inosservato.

Autodidatta, senza alcuna formazione accademica, Aerdna trascorre il tempo libero a osservare, immaginare e riprodurre su carta volti di amici, parenti e personaggi che catturano la sua attenzione. Nei suoi lavori, realizzati esclusivamente a matita, emergono grande sensibilità, attenzione ai dettagli e capacità di cogliere espressioni e sfumature che vanno ben oltre la sua giovane età.



Oltre alla passione per il disegno, Aerdna è una ragazza vivace e solare: vive ad Avola, in provincia di Siracusa, ama ascoltare musica per molte ore al giorno, segue con serenità i compiti e le lezioni scolastiche, pratica sport e coltiva sogni e curiosità tipici della sua età. Il suo percorso è la testimonianza di come talento, passione e impegno possano intrecciarsi anche lontano dalle aule di una scuola d’arte. La scelta di firmarsi con un nickname artistico non è casuale: rappresenta il desiderio di esprimersi liberamente, mantenendo però la semplicità e la freschezza della sua giovane età.

«Disegnare è per me un modo per rilassarmi e per raccontare quello che vedo – racconta Aerdna – ogni volto ha una storia e io cerco di catturarla». Un talento in erba che promette di crescere e maturare, portando con sé il sogno di trasformare la passione in un vero e proprio percorso artistico.

