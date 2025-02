Il team “239 Legonardo” dell’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, si laurea campione in una delle due giornate della First Lego League Challenge, la competizione internazionale di robotica e scienza dedicata a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 16 anni, che si sono sfidati in un’avventura tecnologica all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, conquistando così con la vittoria, il pass per la finale nazionale , in agenda a Genova il 22 e 23 marzo prossimi.

L’evento, organizzato in Sicilia dall’Associazione PalermoScienza Ets, si è svolto lo scorso weekend ai Cantieri Culturali alla Zisa, negli spazi di Arci Tavola Tonda, di Cre.Zi. Plus e di Lumpen, portando in città il fascino dell’esplorazione subacquea con la sfida “Submerged – Mondi sommersi”.





Le squadre in gara hanno costruito e programmato robot autonomi per affrontare missioni ispirate all’oceano e alle sue profondità. Dalla scoperta di nuove specie marine alla protezione degli ecosistemi sottomarini, fino alla ricerca sulle tecnologie di esplorazione subacquea, ogni prova è stata un’opportunità per applicare ingegneria, programmazione e problem solving.

Oltre alla competizione tecnica, i partecipanti sono stati chiamati a sviluppare un progetto innovativo, elaborando e presentando soluzioni per far conoscere, difendere e proteggere gli oceani.

Gli studenti del team Legonardo, hanno presentato il progetto di un robot capace di pulire i porti dai materiali inquinanti lasciati dalle barche ed idoneo inoltre a sorvegliare e monitorare sopra e sott’ acqua. Un progetto nato da uno studio condotto con la partecipazione della LNI sezione di Riposto.





L’obiettivo della competizione è stato quello di stimolare nei giovani non solo abilità tecniche, ma anche consapevolezza ambientale e creatività scientifica. Nel corso delle due giornate di competizione, le squadre hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova il proprio ingegno e le proprie competenze affrontando tre diverse prove monitorate da una giuria di super esperti. I coach della squadra 239 Legonardo sono i docenti : Ferdinando Loiacono, Marco Lombardo e Barbara Orto, che si sono detti soddisfatti del brillante risultato conseguito dai loro dieci studenti, che hanno ottenuto punteggi altissimi nelle tre categorie, progettate per ispirare i giovani a sperimentare e sviluppare il pensiero critico, la programmazione e le capacità di design attraverso attività pratiche di STEM e robotica. Molto orgogliosa del traguardo raggiunto la preside Tiziana D’ Anna che ha incontrato i neo campioni e si è congratulata con loro e i docenti coach, per avere applicato le loro conoscenze in una competizione entusiasmante, sviluppando abitudini di apprendimento, fiducia in sé stessi e capacità di lavoro di squadra. Il team “239 Legonardo” è costituito dagli studenti: Elisa Strano 4I, Sara Papali 4Q, Carlotta Rosa 4Q, Maria Barbatano 4F, Salvatore Giampetraglia 4I, Antonino Contarino 4I, Alessio Da Campo 4I, Diego Giambrone 4I, Andrea La Monaca 2Q, Alessandro Sorbello 3H, Antonino Parisi 3I, Andrea Parisi 1F, Dario Privitera 2°, Fabiano Pietro 2°.

Giarre 25.02.25 U.S /P. T

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

