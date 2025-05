Con 6 ori, 6 argenti e 1 bronzo il Team Cirilla nella competizione di Kickboxing tenutasi a Reggio Calabria “I Guardiani dello Stretto” nella moderna struttura del PalaCalafiore, domenica 11 maggio ha confermato i progressi dei fighter di Sant’Agata di Militello. Gli atleti che si allenano dalle 3 alle 5 volte a settimana presso la “The Forge of Fitness” sono stati:





Sara GRANA’ ha ottenuto il primo posto sia nel Point Fighting che nella Kick Light nella categoria -60 KG; Lucrezia LIBRIZZI ha ottenuto il primo posto nella Kick Light nella categoria -65 KG e il secondo posto nel Point Fighting categoria -65 KG; Francesco PALAZZOLO si è piazzato nel secondo gradino del podio nel Point Fighting categoria -57 KG; secondo posto per Mattia RUSSO nel Point Fighting categoria -42KG; Mattia GENNARO nella categoria -45 KG si è piazzato al primo posto nel Point Fighting e al secondo posto nella Kick Light; Benedetto MORELLO ha ottenuto il primo posto sia nel Point Fighting che nella Kick Light nella categoria +45 KG e ha calcato il secondo gradino del podio nel Point Fighting categoria -45 KG; Lorenzo PALAZZOLO ha calcato il secondo gradino del podio nella Kick Light categoria -47 KG; Nicolò GENTILE alla sua prima esperienza ha ottenuto e strappato con orgoglio un buon terzo posto nella Kick Light categoria -80 KG, anche per Diego LATTERI è stata la prima volta che calcava un tatami fuori dalla palestra in cui si allena con il Maestro Angelo CIRILLA e anche lui ha ottenuto un più che buono secondo posto del podio nel Point Fighting categoria -40 KG.

Prossimo appuntamento con lo STAGE formativo KICK ENERGY 2025 che si terrà dal 12 al 15 giugno al Villaggio CALANOVELLAMARE di Piraino (ME)

Luogo: Pala Calafiore, REGGIO DI CALABRIA, REGGIO CALABRIA, CALABRIA

