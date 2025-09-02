Al via i preparativi per la rassegna teatrale “Mariuccia Linder” – 2025/2026, ideata e coordinata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, proprio con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di Educazione artistica e di Storia dell’Arte ad Agrigento, nonché pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Gli spettacoli della rassegna Mariuccia Linder, giunta alla sua III edizione, avranno luogo presso il Teatranimahub, il centro culturale polivalente inaugurato nel 2022 dall’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, a seguito di un protocollo d’intesa con le Opere Pie Gioenine.





Sito nel cuore del Centro Storico, a pochi passi dalla Cattedrale di San Gerlando, dal Seminario Arcivescovile e dal Mudia – Museo Diocesano, il TeatrAnimahub di Via Oblati 96, è un luogo d’elezione per mostre, laboratori, corsi, masterclass, reading, eventi culturali, musicali e teatrali, oltre che sede delle attività artistiche dell’Associazione TeatrAnima Agrigento.

L’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, invita le compagnie e gli artisti interessati a partecipare alla rassegna, a prendere contatto con la direzione artistica dell’associazione, tramite i seguenti numeri di cellulare o tramite mail: 3270044269 3291148371 – teatranima@libero.it

Luogo: TeatrAnimahub, Via Oblati, 96, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

