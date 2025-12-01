La facciata del Teatro Massimo illuminata di rosso la sera del 30 novembre per celebrare i 40 anni di Anlaids, l’Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids, e in occasione della Giornata mondiale per la lotta all’Hiv/Aids (WAD). L’iniziativa, voluta dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’infezione da Hiv e sull’importanza della prevenzione.

Fondata nel 1985, Anlaids è la prima associazione italiana nata per affrontare l’emergenza sanitaria dell’Aids, un impegno che oggi più che mai necessita di essere rafforzato. Nel comunicato diffuso dalla sezione “Felicia Impastato” di Anlaids Sicilia, il presidente Tullio Prestileo ricorda come la collaborazione con scuole, università, istituzioni e associazioni del terzo settore rappresenti un tassello fondamentale nella diffusione della cultura della prevenzione.





I dati confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione. In Italia, la maggior parte delle nuove diagnosi di Hiv continua a essere attribuibile alla trasmissione sessuale, con un’incidenza significativa nella popolazione eterosessuale (47,7%) e tra gli uomini che fanno sesso con uomini (38,6%). Le città con il maggior numero di nuove diagnosi nel 2023 sono state Roma, Milano, Bologna, Palermo e Napoli.





In Sicilia, il quadro non è meno preoccupante: secondo i dati riportati, il numero di nuove diagnosi è passato da 145 nel 2021 a 173 nel 2022, fino a 193 nel 2023. Una crescita che impone interventi mirati e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani e ai luoghi di aggregazione.

«Bisogna infrangere il muro del silenzio – sottolinea Anlaids – e avviare un nuovo percorso basato sull’educazione all’affettività e alla salute sessuale». L’associazione ribadisce la propria presenza attiva a Palermo e su tutto il territorio nazionale, confermando il proprio impegno nella lotta contro l’Hiv e a sostegno delle persone che convivono con il virus. La cerimonia ufficiale per l’illuminazione del Teatro Massimo è prevista alle 18 del 30 novembre.

