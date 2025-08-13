Dopo il grande successo dello scorso anno torna anche per la IX edizione di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) e dall’omonima associazione Roccamaris APS, il teatro per ragazzi.

Il 13 agosto alle 21.15 Roccamaris ospiterà infatti uno spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Un gradito ritorno con l’attrice Iridiana Petrone e l’Associazione Nave Argo.

Può una principessa delle fiabe essere stonata? Mariposa, la protagonista della storia, è una principessa coraggiosa ma assai stonata; ha un grande cuore e un sogno da realizzare, ma un giorno a Favolandia scompaiono tutte le più famose principesse delle fiabe (Biancaneve, Cenerentola, Sirenetta…) e lei decide di andarle a cercare.

Tra caverne parlanti, api ronzanti, fiori cantanti, bianconigli banditori e magiche pozioni alla fine un sogno si realizzerà ed una nuova fiaba inizierà.

Lo spettacolo scritto e diretto da Iridiana Petrone è costruito utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati. Il divertimento e il coinvolgimento per i piccoli spettatori sarà assicurato, ma sarà anche un modo per proporre una riflessione sule tematiche della fiducia in sé stessi, il coraggio e l’amicizia.

L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito roccamaris.it, chiamare i numeri 3204561769 e 3492259557 o scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

