L’adattamento teatrale de “La Bella e la Bestia”, a cura di Daniela Pupella, festeggia i suoi 10 anni di scena, ed il teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, è lieto di riproporre lo spettacolo intanto con una prima data, sabato 22 febbraio alle ore 17.

Appuntamento quindi per grandi e piccini con “Lei Bella… Lui sarà una Bestia”? liberamente tratto dall’incantevole fiaba “La Bella e la Bestia”, uno spettacolo teatrale che fa sognare tutti, coloratissimo e con i scena i costumi che rimandano al classico Disney, e dove, ogni interprete farà divertire il pubblico presente, facendo rivivere altresì una delle storie più romantiche che ci siano.





I PROTAGONISTI

I personaggi saranno interpretati da: Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Giuseppe Randazzo, Luciano SergioMaria, Nando Chifari, Giulia Romano e Davide Mirabile. Sul palco, oltre la Compagnia del Sant’Eugenio, ci saranno anche i ragazzi di Crescinteatro – Scuola di teatro Pupella. Regia di Daniela Pupella.

SINOSSI

Un giovane principe di bell’aspetto, ed anche piuttosto viziato, viveva in uno splendido castello. Una sera d’inverno, un’anziana mendicante bussò alla sua porta e gli chiese ospitalità in cambio di una rosa; il principe, disgustato, la cacciò. La mendicante, si rivelò una fata che aveva voluto metterlo alla prova, e che quindi lo punì trasformandolo in un’orribile Bestia che poi imprigionò nel suo castello, luogo che divenne tetro e oscuro, e dove i suoi abitanti divennero oggetti animati. La fata concesse comunque al principe una possibilità: la rosa che gli aveva donato era incantata, e sarebbe rimasta fiorita fino al ventunesimo compleanno del principe. Se egli avesse imparato ad amare e fosse riuscito a farsi amare nonostante il suo aspetto, prima dello sfiorirsi della rosa, l’incantesimo sarebbe cessato. Il principe si convinse sin da subito di non avere nessuna speranza e si isolò nel castello. In un villaggio non lontano dal castello viveva invece Belle, una ragazza annoiata dalla vita di paese e che sognava tante avventure, e per questo considerata eccentrica da tutti; e Gaston, un arrogante cacciatore, continuava a farle sgradite avances. Il padre di Belle, il bizzarro Maurice, era un inventore e un giorno partì per presentare una sua creazione ad una fiera ma, durante il tragitto, si perse nella foresta e, in preda ai lupi, si rifugiò in un castello, o meglio nel castello della Bestia. La servitù accolse Maurice con molta cortesia, ma la Bestia non fu altrettanto gentile, e lo imprigionò nelle segrete del castello…





INFO SPETTACOLO

Costo biglietto: € 10 sia adulti che bambini.

Info e prenotazioni: 091.6710494

Ticket anche on online su:

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/02/2025

Data Fine: 22/02/2025

Ora: 17:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.