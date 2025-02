Nuovo imperdibile appuntamento con il Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, che debutterà sabato 22 febbraio con un doppio spettacolo alle 17.30 e 21.00, per poi replicare domenica 23 febbraio (17.30), sabato 1 marzo (17.30- 21.00) e domenica 2 marzo (17.30) con uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Sette Incubi” dai racconti Edgar Allan Poe scritto e diretto da Rita Re.

Sul palco del Teatro Mario Re gli incubi dell’uomo diventano personaggi. I protagonisti dei racconti dello scrittore che passerà alla storia come l’inventore del genere horror, condurrano lo spettatore al centro delle loro storie che, abbandonata l’ambientazione gotica tipica di fine ‘700 e inizi ‘800 diventano esempi di un nuovo genere di paura che si affermerà definitivamente dal novecento in poi, quello psicologico.

“Incompreso, deriso e probabilmente il più frainteso degli scrittori americani, Poe conobbe la sua gloria postuma, fuori patria, grazie all’ammirazione quasi devozionale di Charles Baudelaire- racconta la regista Rita Re- il nostro spettacolo inizia idealmente il 3 ottobre 1849 quando, privo di sensi, lo scrittore, venne trovato riverso per strada, con abiti non suoi, quattro giorni prima della sua morte”.





Un risveglio in un luogo ambiguo e confuso lo aspetta; qui inizia il viaggio di Poe verso la comprensione, una sorta di catarsi attraverso il confronto con i suoi personaggi, simbolo delle sue stesse angosce, delle paure primordiali, dei traumi di un’esistenza al limite. In scena troviamo i protagonisti di sette tra i più conosciuti racconti dell’autore di Boston; siamo in un tempo indefinito e in un luogo indefinito. I personaggi, capitanati dalla dott.ssa Maillard, hanno un progetto che proveranno a portare a termine con più o meno determinazione e che attraverso una strategia d’ispirazione pirandelliana, metteranno in scena dei tentativi di “autoanalisi” per riuscire a liberare Poe dalle sue angosce liberandosi a loro volta dalla loro condizione di “incubi”.





“Ma di cosa deve avere paura l’uomo? – si chiede la regista e autrice dello spettacolo Rita Re – cosa c’è dietro quegli incubi che rappresentano le paure primordiali di Poe ma anche quelle di ciascuno di noi?” Insieme, sul palco del Teatro Mario Re, il cast capitanato da Mario Rocca, autore anche della scenografia insieme ad Alfio Nicolosi, con gli attori Alessia Consoli, Anna De Luca, Fabiano Casella, Christine Righi, Luisa Fisichella, Chiara Di Giovanni, Claudio Castiglione, Tony Sgroi e

Cinzia Florio, cercheranno le risposte.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.