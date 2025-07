Lo scenografico Teatro Greco- Romano di Tindari, ma anche il caratteristico Teatro di Paglia, e ancora il chiostro del Santuario della Madonna Nera, Palazzo Sciacca- Scala di Patti, l’ex convento di San Francesco. Sono in queste e in altre location, nel comune di Patti ma anche nei comuni limitrofi, che hanno luogo i variegati eventi del cartellone multidisciplinare del Tindari Festival 2025. 34 appuntamenti di cui 11 prime nazionali di spettacoli di: teatro classico e contemporaneo, musica d’autore e concerti sinfonici, danza moderna e performance site- specific, circo contemporaneo e opera dei pupi, reading e incontri letterari, notte bianca delle arti.



In scena grandi nomi quali Vinicio Capossela, Antonello Venditti, Roy Paci, Emilio Solfrizzi, Mariano Rigillo, Arianna Scommegna, Giovanni Calcagno, Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Moni Ovadia, Francesco Scianna, Lucia Sardo ed Eugenio Mastrandrea, insieme ad artisti emergenti, compagnie teatrali giovani e a tutte le associazioni coinvolte nel progetto.





Il Festival- che vanta la sapiente direzione artistica del poliedrico Mario Incudine- per questa 69esima edizione che ha preso il via venerdì 4 luglio, sta già riscontrando favore e successo di pubblico.



Tra gli obiettivi centrati anche la valorizzazione del territorio grazie agli eventi culturali in programma.



“La qualità delle proposte artistiche e degli artisti di fama nazionale che vengono ad esibirsi qui- dichiarano il Sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, e l’Assessore alla Cultura, Salvatore Sidoti- fa del Tindari Festival non solo un’occasione di crescita culturale per la comunità, ma anche un’attrattiva turistica in grado di contribuire notevolmente alla promozione del nostro territorio”.





“Volevamo che questo fosse il Festival del territorio e abbiamo mantenuto la promessa con il progetto Tindari itinerante che vede coinvolti altri 9 comuni limitrofi a Patti e alcuni dei loro siti- dichiara il Direttore artistico, Mario Incudine- Insieme a location più note quali il Teatro greco di Tindari, abbiamo voluto valorizzare anche luoghi quali il belvedere La Guardiola nel comune di Piraino, presso cui il prossimo 27 luglio si esibirà l’attrice Lucia Sardo in un omaggio a Rosa Balistreri, e- in occasione dell’anno giubilare- luoghi religiosi e spirituali quali il Santuario della Madonna Nera di Tindari e il Chiostro di San Francesco d’Assisi a Sant’Angelo di Brolo. Qui, il prossimo 24 luglio saranno in scena Paride Benassai e Alessandro Salerno”.



Tra gli appuntamenti imminenti anche la prima nazionale dell’Ecuba di Euripide prodotta dal Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, e in collaborazione con l’Associazione D’ARteventi di Messina, in programma domenica 20 luglio alle ore 20.30 al Teatro Greco di Tindari. Un progetto d’eccellenza che vedrà in scena insieme attori professionisti- Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogazzi, Mariella Speranza- e i detenuti attori della Casa Circondariale di Messina , di Barcellona Pozzo di Gotto.



“Gli attori professionisti restano talvolta sorpresi dalla preparazione e dalla precisione che hanno gli attori detenuti- racconta Daniela Ursino, Presidente dell’Associazione D’ARteventi, coordinatrice e ideatrice di questo progetto di teatro in carcere nato nel 2017 che si arricchisce sempre più di nuovi intenti- lavoriamo a questo spettacolo da maggio, e nonostante le difficoltà logistiche dovute al vincolo di dover fare le prove in luoghi separati con i detenuti, siamo estremamente soddisfatti, e i nostri ragazzi sono emozionatissimi. Determinante per il progetto è l’apporto dei professionisti che preparano i detenuti e degli istituti penitenziari, del tribunale di sorveglianza e dell’Uepe per tutte le autorizzazioni, e ovviamente chi sostiene il progetto”.





“Per noi non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un vero e proprio percorso di vita che si sviluppa durante l’anno, quotidianamente, attraverso l’arte del teatro, un progetto rieducativo e di reinserimento nella società di grande valore- conclude la Ursino- Vedere i nostri ragazzi prepararsi con grande scrupolosità, e poi emozionarsi davanti ai familiari che li vengono a vedere, è dimostrazione della forza dirompente del teatro che produce bellezza ed educa al giusto”. Il progetto vedrà in scena anche il gruppo de Le Signore di Patti e degli studenti di Liberi di Essere Liberi dell’Università di Messina.



Il Tindari Festival è organizzato dal Comune di Patti (ME) con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, e con il coinvolgimento di diverse associazioni del territorio.



