Basedodici è uno dei brand italiani del momento che si occupa principalmente di streetwear. Un’azienda che nasce nel 2017 e si pone un obiettivo ambizioso, ovvero il dialogo. Non a caso il marchio d’abbigliamento punta spesso a realizzare collaborazioni con artisti provenienti dal mondo della musica rap, urban.

Basedodici punta all’originalità e riesce a farlo bene, infatti ha ideato un tour in giro per le città, nelle quali è presente uno dei loro punti vendita, per regalare agli appassionati, o chi spinto da semplice curiosità, un’esperienza unica. Il 25 maggio l’evento di Basedodici fa tappa a Palermo e live vi sono gli artisti di Southside Records; anzitutto, il dj set di Achille G – giovane producer pluricertificato, il quale vanta collaborazioni con big del rap italiano – e successivamente l’esibizione dal vivo di La Flèche, Don Pietro e Ohdio.

Basedodici tour a Palermo con Southside Records, il programma

L’evento è sabato 25 maggio a partire dalle ore 16:00, presso il negozio di via Nicolò Garzilli, 47/b a Palermo. L’ingresso è totalmente gratuito, ma solo su prenotazione tramite il form. Oltre alla presenza degli artisti di Southside Records, nel corso dell’iniziativa sono riservate altre sorprese per chi si reca ad assistere, come: 50 T-shirt omaggio “BASEDODICI PALERMO” per i primi 50 che arriveranno all’evento; free Drink for All; secret special guest; money in the bag; ⁠lucky wheel; Shoot the skills (live game).

Per partecipare clicca qui.

Luogo: Palermo, Via Nicolò Garzilli, 47/b, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/05/2024

Data Fine: 25/05/2024

Ora: 16:00

Artista: Achille G

Prezzo: 0.00

