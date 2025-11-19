Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP esprime apprezzamento per l’iniziativa del Sindaco di Modica Maria Monisteri per la visita istituzionale nella città albanese Argirocastro, al termine della quale ha annunciato la comune volontà dei due comuni di lavorare per la sottoscrizione di un gemellaggio fra le due città, accomunate dalla iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.





Il Consorzio si congratula con il maestro cioccolatiere Giovanni Cicero titolare della società Ciokarrua , nonché componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, che in tale occasione ha promosso il cioccolato di Modica IGP, illustrandone la storia , mostrandone la tecnica di produzione e offrendo ai presenti una apprezzata degustazione.

Il cioccolato di Modica Igp, unitamente alle altre eccellenze agroalimentari del territorio, rappresentano un importante attrattore turistico/gastronomico che associato al patrimonio monumentale e naturalistico fanno di Modica una delle mete più ambite della Sicilia.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

