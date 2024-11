Sabato 9 novembre 2024, alle ore 17:00, presso l’Auditorium San Vito, in via San Vito n. 3 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), si terrà la presentazione del romanzo Il Viaggio della Semina, di Franzina Bilardo, edito da Algra Editore.

Il Viaggio della Semina è un’opera che conduce il lettore attraverso un percorso appassionante, ricco di emozioni e di colpi di scena, dove l’amore, in tutte le sue forme, è al centro di tutto.

La protagonista Anna, attraverso un’occasione meramente fortuita – il desiderio di onorare un voto disertato da un amico fraterno – intraprenderà un percorso di volontariato e di aiuto nei confronti dei più fragili, accanto alle Missionarie della Carità, poi alle Dame dell’Unitalsi nei pellegrinaggi per Lourdes sul Treno Bianco, sino a sbarcare a Calcutta dove inizierà a lavorare nelle case di Madre Teresa.

Sarà in parallelo a questi viaggi in altri mondi e altre realtà, pieni di sofferenza e di amore in tutte le sue sfaccettature, che la protagonista ritroverà la sua strada interiore, il suo “cuore” e il suo “personale” amore, sino allora soffocati dal tran tran degli interessi professionali, dalla frequente superficialità di chi le sta attorno, dai luoghi comuni di un fatuo perbenismo occidentale.

All’evento interverranno: Franzina Bilardo (Autrice del libro); Viviana Dottore (Assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto); Alfio Grasso (Editore Algra); Viviana Isgrò (Attrice e Registra Teatrale); Grazia Salamone (Presidente FIDAPA); Daniele Spampinato (Visual Designer Progetto Editoriale; Antonio Raimondo (Presidente de Il Pane Quotidiano).

Ospite d’Onore: Prof.ssa Tanina Caliri, Rettore Università Terza Età (UTE) di Barcellona P.G.

SINOSSI DEL LIBRO

Liberamente ispirato a una storia vera, Il Viaggio della Semina è un romanzo di formazione e di crescita umana, che fotografa il percorso di arricchimento interiore della protagonista, alla ricerca dei valori più profondi della vita, dell’etica filantropica, ma soprattutto di se stessa, sempre e rigorosamente con e per gli altri.

Al centro della narrazione, Anna – un avvocato “in carriera” che si dichiara integralmente miscredente – la quale, per puro caso, si ritrova ad intraprendere un inaspettato percorso di volontariato fuori dall’ordinario, dall’altra parte del mondo, proprio al fianco di quelle religiose nei cui confronti ha sempre nutrito aperti distacco e diffidenza.

Il romanzo si distingue per uno stile che alterna estrema leggerezza, profondità, ironia, storie variegate, rappresentazioni di vita che inducono profonda riflessione non senza dimenticare di strappare anche tanti sorrisi.

Uno straordinario viaggio intorno al cuore della protagonista, ma soprattutto un racconto di condivisione umanitaria costantemente intrisa di sentimenti di speranza, di ottimismo e di gioia di vivere.

BREVE BIOGRAFIA DELL’AUTRICE

Franzina Bilardo vive a Catania, dove svolge l’attività di avvocato penalista. Dopo una lunga esperienza nella pubblicazione di testi giuridici, Il Viaggio della Semina segna il suo esordio nel mondo della narrativa. In quest’ultimo percorso è costantemente accompagnata dalla guida tecnica di Luigi La Rosa, Scrittore e Docente di Scrittura Creativa.

DETTAGLI DELL’EVENTO:

Data: Sabato 9 novembre 2024

Orario: 17:00

Luogo: Auditorium San Vito, via San Vito n. 3, Barcellona P.G.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione unica per dialogare con l’Autrice e approfondire i temi del romanzo, arricchiti dalla partecipazione degli ospiti che contribuiranno con le loro riflessioni personali.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.