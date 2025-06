Sarà presentato martedì prossimo, 17 giugno, alle ore 18, il nuovo libro di Attilio Bolzoni “Immortali” . Sarà presentato a Corleone nel salone “Carlo Alberto dalla Chiesa” del Cidma. Il perché lo spiega l’autore: “Perché qui, meglio che altrove, si può capire cosa è accaduto. O forse qui, meno che altrove, si può capire. Corleone in un gioco di specchi, Corleone che è diventata un alibi per molto altro”.

Ecco spiegato perché proprio qui, a Corleone, alla presenza dell’autore, con cui dialogheranno Dino Paternostro, direttore di “Città Nuove” e dirigente Cgil Palermo, Markus Salemi e Francesca Soltani, componenti di “4 Chiacchiere con…”, e Pietro Di Miceli, del consiglio direttivo Cidma.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Corleone, Walter Rà, e il vice presidente del Cidma, Domenico Mancuso. Ci sarà anche lo spazio per le domande e gli interventi del pubblico presente.

Nel suo ultimo libro Attilio Bolzoni racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone. Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media,secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.