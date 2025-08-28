Inizia martedì 2 settembre il laboratorio gratuito di teatro-gioco per bambini, dai 6 agli 11 anni, promosso da Elementi APS, nell’ambito del progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”. E’ un percorso che aiuta i più piccoli ad esprimere le emozioni, sviluppare creatività e immaginazione, socializzare e divertirsi in gruppo, lontano dallo schermo del cellulare.

“Il teatro-gioco è un’occasione preziosa per i bambini: insegna a comunicare, a lavorare in gruppo – spiega Amelia Bucalo Triglia, responsabile del progetto Scelgo il gioco che fa bene alla salute – e a sentirsi più sicuri di sé, giocando e divertendosi”.

La sede operativa si trova in via Tommaso. Natale 78e, angolo via del Pesco; le attività si svolgeranno il martedì dalle ore 17 alle ore 19.





I laboratori si propongono di stimolare la socializzazione e la creatività dei bambini/e attraverso l’esplorazione del linguaggio verbale e corporeo nella libera espressione delle proprie emozioni. Durante le attività, i piccoli partecipanti, avranno, infatti, l’opportunità di scoprire se stessi e di dare forma alla propria fantasia e immaginazione, vivendo esperienze di gruppo divertenti e arricchenti. È un momento in cui possono giocare, condividere e scoprire nuove possibilità espressive, utilizzando il teatro come strumento di crescita e divertimento.

La partecipazione è gratuita, Informazioni ed iscrizioni il martedì dalle ore 15 alle ore 19 da Elementi Creativi via T. Natale 78e, angolo via del Pesco cell. 3296509941 – 329 3371023 www.teatrodelfuoco.com/associazione-elementi

Il progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute” è una iniziativa corale che coinvolge bambini/e, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani in un percorso di prevenzione e benessere condotto dall’Associazione Elementi APS e sostenuto da Regione Siciliana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

