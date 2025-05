Palermo 5 maggio 2025 – Ricordare Peppino Impastato con due giornate di dibattiti, memoria ed elaborazione politica collettiva. E’ il senso delle giornate che Le Radici del sindacato, area alternativa della Cgil, organizza il 7 e l’8 maggio, all’Hotel Magaggiari, di Cinisi, dal titolo “Referendum, Lotte, Contratti, Democrazia, Pace” e che culmineranno il 9 maggio con il corteo in memoria di Peppino Impastato.



“Per noi, ricordare Peppino non è soltanto un doveroso atto di omaggio, ma è un gesto profondamente politico. È il riconoscimento del suo ruolo centrale nella lotta alla mafia, nella denuncia delle connivenze tra potere criminale e potere istituzionale, e della sua capacità di farlo con linguaggi nuovi, radicali, irriverenti. Ma è anche l’affermazione del bisogno di custodire la memoria viva e attiva di quella battaglia”, afferma Saverio Cipriano, portavoce in Sicilia di “Le Radici del Sindacato”, descrivendo l’appuntamento collettivo che ogni anno l’area alternativa della Cgil tiene a Cinisi per la ricorrenza.



“In questi giorni a Cinisi – aggiunge Cipriano – proviamo a tenere insieme memoria, analisi e proposta. Lo facciamo con convinzione, perché pensiamo che la forza del sindacato stia anche nella sua capacità di essere spazio aperto, inclusivo, critico. È dal confronto che può nascere un’idea di futuro all’altezza delle sfide che viviamo, a partire dall’importante appuntamento del referendum dell’8 e 9 giugno, che chiama ognuno e ognuna di noi a un’assunzione di responsabilità.



IL PROGRAMMA



Il 7 maggio dalle 10 alle 13 interverranno: il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino, il fratello di Peppino Impastato Giovanni Impastato, il responsabile del dipartimento Immigrazione Cgil nazionale Peppe Scifo, il ricercatore e giornalista investigativo e direttore esecutivo di Refugee Platform in Egitto Nour Khail, l’attivista e ricercatore egiziano Patrick Zaki, che interverrà da remoto, la pacifista e politica italiana Luisa Morgantini, il segretario di Rifondazione Comunista Palermo Ramon La Torre, il segretario nazionale Cgil Luigi Giove.



Dalle 15 alle 18 interverranno: il docente dell’Università Sapienza di Roma Michele Raitano, il docente dell’Università Tor Vergata di Roma ed esperto di politiche sanitarie Ivan Cavicchi, il segretario generale Fiom Messina Daniele David, la deputata regionale del Pd Valentina Chinnici, il segretario di Sinistra italiana Pierpaolo Montalto, la responsabile Coordinamento donne Cgil Palermo Caterina Altamore, il coordinatore di “Lavoro e società” Enzo Greco.



L’8 maggio dalle 10 alle 13 interverranno: il segretario generale della Camera del Lavoro di Palermo Mario Ridulfo, la rappresentante di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Luisa Impastato, la saggista e ricercatrice Lidia Undiemi, la giornalista e saggista politiche urbanistiche Lucia Tozzi, la presidente dei comitati “NO AD” Marina Boscaino, il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi.



Dalle 15 alle 18 interverranno: il giornalista Giovanni Barbacetto, il giornalista e saggista eco-pacifista Antonio Mazzeo, il deputato M5s Davide Aiello, la segretaria nazionale Cgil Christian Ferrari, la portavoce “Le Radici del sindacato” Eliana Como. Coordinano: Katia Perna, Elia Randazzo, Saverio Cipriano, Adriano Sgrò, Carmelo Chitè, Diego Zacco, Riccardo Annarella. Intermezzi artistici di Yousif Latif Jaralla.



Il 9 maggio alle ore 10.30 visita ai luoghi della memoria di Peppino Impastato. Ore 16.30 corteo in memoria di Peppino Impastato.

