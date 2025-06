Impianti termici sicuri e sotto controllo a Palermo e provincia. È quanto è emerso ieri pomeriggio all’Ibis Hotel di via Crispi, nel corso del seminario tecnico sulle verifiche degli impianti termici domestici, promosso da Confartigianato Palermo con Wöhler Italia, con il patrocinio di Regione Siciliana, CURI, CUPI e Sicilia Consumatori.

Corposa la partecipazione dei tecnici manutentori associati, per discutere della sicurezza degli impianti nelle abitazioni, troppo spesso data per scontata. L’incontro è stato moderato da Fabio Pellerito, responsabile categorie di Confartigianato Palermo, al fianco del segretario dell’associazione, Giovanni Rafti. A dare il via ai lavori, il presidente dei Termoidraulici di Confartigianato Palermo, Antonio Passalacqua.

“È nostro compito sensibilizzare la categoria dei termoidraulici – ha spiegato Passalacqua – sull’importanza delle verifiche agli impianti termici. Abbiamo voluto al nostro fianco, anche in questa occasione, istituzioni e organismi di verifica. La nostra categoria lavora in sintonia con i verificatori, non si tratta di soggetti antagonisti ma di persone che lavorano insieme per tutelare l’utenza”.

Nel corso degli interventi, sono state illustrate le responsabilità degli attori coinvolti nella gestione dell’impianto – installatori, manutentori e proprietari – e analizzate le normative tecniche di riferimento, dalla prova di tenuta delle tubazioni (UNI 7129-1, UNI 11137) all’analisi di combustione (UNI 10389-1), fino al controllo dell’efficienza energetica e alle verifiche di sicurezza previste dalla UNI 10845.

“A febbraio del 2026 – ha spiegato Giuseppe Baiunco, rappresentante legale del Curi Sicilia, l’organismo Ispezioni impianti termici con competenza su Palermo e Bagheria – scade il nostro contratto come concessionari della Regione. A distanza di 4 anni posso dire che il servizio ha ottenuto un’ottima partecipazione sia da parte dei manutentori che da parte dei cittadini, che hanno compreso l’importanza delle verifiche sugli impianti termici. Un impianto controllato periodicamente giova alla sicurezza ma anche al portafogli. Una manutenzione corretta aiuta infatti a diminuire i consumi”.

Anche il catasto provinciale negli anni è cresciuto. “Dal 2022 abbiamo raggiunto ottimi risultati – ha spiegato Salvatore Di Marco del CUPI Palermo, responsabile del servizio e dell’area tecnica di Palermo Energia Spa –. Con la collaborazione di esperti di Mantova e della Lombardia, abbiamo rilanciato un sistema e oggi abbiamo 60 mila impianti registrati rispetto ai 20 mila iniziali. La nostra competenza è nei Comuni del Palermitano inferiori a 40 mila abitanti. Oggi collaboriamo con circa 600 manutentori”.

