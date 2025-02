Ancora una volta è Tony Alaimo, conosciuto ed apprezzato Hair Stylist palermitano a conquistare il podio piazzandosi primo nel contest organizzato dal “Giornale del Parrucchiere“ in competizione a Palermo e per tutta la Sicilia nella categoria di gara femminile colore, piega trattamenti.

“Siamo soddisfatti per il riconoscimento – spiega Tony Alaimo – la nostra categoria merita di essere rilanciata anche a livello nazionale, abbiamo tanti professionisti in particolare a Palermo, veri e propri artigiani del capello, pronti ad essere conosciuti, ma necessitano anche le adeguate risorse e agevolazioni per il settore, la burocrazia ed un sistema fiscale iniquo sono un deterrente per la crescita professionale, io penso alla nuova generazione di ragazzi e ragazze sulle quali vogliamo investire per rendere appetibile la nostra professione, al fine di un nuovo futuro di crescita all’insegna dell’innovazione sburocratizzando il sistema”.

