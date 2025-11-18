Promuovere sviluppo, legalità, sostenibilità e coesione sociale nell’Area Industriale di Carini attraverso l’istituzione di quattro dipartimentiper il rilancio del territorio. E’ l’iniziativa promossa dal Ciac(Coordinamento Imprenditori Area Carini)che ha previsto l’istituzione dei dipartimenti come strumenti strategici per rafforzare la governance, migliorare la qualità dei servizi alle imprese e promuovere uno sviluppo sostenibile e responsabile dell’intera area industriale.

La decisione è stata assunta con delibera del Presidente del Ciac, Giuseppe Pezzati, con il parere favorevole del Vicepresidente, Roberto Fiore, nell’ambito di un più ampio processo di modernizzazione e riorganizzazione dell’Associazione. I dipartimenti istituiti sono

Ambiente, Energia e Igiene Ambientale,

Legalità, Tutele, Rapporti con Istituti Finanziari e Ricerca Fonti di Finanziamento,

Arredo Urbano e Riqualificazione Urbanistica

e Attività Sociali, Aggregazione Sociale e Rapporti con Enti Pubblici.

I quattro Dipartimenti opereranno con piani annuali, indicatori di risultato e cronoprogrammi strutturati, garantendo trasparenza, continuità gestionale e un dialogo costante con le istituzioni.

L’iniziativa conferma la volontà del Ciac di assumere un ruolo guida nella costruzione di un ambiente produttivo moderno, etico e orientato allo sviluppo.

“L’Area Industriale di Carini – spiega il presidente Pezzati – sta vivendo una nuova fase di crescita e di responsabilità. Con l’istituzione dei Dipartimenti, il CIAC compie un passo decisivo verso una gestione più moderna, trasparente e orientata ai bisogni reali delle imprese. Si tratta di una struttura innovativa che ci consentirà di affrontare temi cruciali come ambiente, legalità, infrastrutture e relazioni sociali con un approccio organizzato e di lungo periodo.”

“Questi Dipartimenti -aggiunge il vicepresidente Fiore- rappresentano un forte segnale di presenza attiva sul territorio. Non solo coordinamento, ma pianificazione, ricerca di risorse, dialogo istituzionale e monitoraggio costante. Il CIAC consolida così il proprio ruolo di interlocutore affidabile per imprese, amministrazioni e cittadini”.

“La coesione imprenditoriale- ha commentato

Natalia Re – Responsabile Dipartimento Attività Sociali e Rapporti con Enti Pubblici- e il dialogo con la comunità sono elementi imprescindibili. Promuoveremo eventi, collaborazioni con scuole e università, attività culturali e iniziative sociali che restituiscano all’area industriale un ruolo centrale e positivo nel territorio”.

“La sostenibilità- prosegue il Responsabili dei DipartimentiGuglielmo Speciale – Responsabile Dipartimento Ambiente, Energia e Igiene Ambientale- non è un’opzione, ma una condizione essenziale per la competitività delle imprese. Opereremo per ridurre l’impatto ambientale, favorire l’efficienza energetica e promuovere una cultura del rispetto del territorio che ci ospita”

“Legalità e trasparenza -continua – Francesco Marzano – Responsabile Dipartimento Legalità, Tutele, Rapporti con Istituti Finanziari e Ricerca Fondi- sono pilastri fondamentali per lo sviluppo. Il nostro obiettivo sarà creare un ecosistema sicuro, conforme e collaborativo, rafforzando i rapporti con le autorità e facilitando l’accesso a strumenti finanziari utili alle imprese”.

“Un’area industriale moderna- concludeAndrea Vittorio Casano – Responsabile Dipartimento Arredo Urbano e Riqualificazione Urbanistica- è un luogo funzionale, sicuro e decoroso. Lavoreremo per riqualificare gli spazi, migliorare la viabilità, valorizzare l’immagine complessiva del territorio e renderlo più competitivo agli occhi degli investitori”

