È stata programmata per oggi, venerdì 7 aprile, l’immissione in servizio sulle strade di Catania di gran parte degli autobus che l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa ha acquistato nelle scorse settimane da Atm Milano (consorziata con l’Azienda etnea all’interno del consorzio Full Green), per potenziare il proprio parco mezzi, in attesa della definitiva conversione green già programmata, così come annunciato nei giorni scorsi.

Completate, infatti, tutte le necessarie e opportune operazioni di immatricolazione e collaudo degli autobus giunti nel capoluogo etneo, è già possibile usufruirne su gran parte delle linee urbane. Diciotto in tutto quelle già in circolazione, mentre le rimanenti 12 vetture saranno operative entro il 13 aprile, una volta espletate anche per loro le operazioni richieste.

Anche per questo, fermo restando che ulteriori modifiche di orari e percorsi verranno tempestivamente comunicati attraverso il Piano di esercizio di aprile dell’Azienda, la fase di emergenza può dirsi in gran parte rientrata.

Il potenziamento del proprio parco mezzi, tra l’altro, era stato già previsto da AMTS, come sottolineato più volte, mentre entro il 2026 l’intera flotta dell’Azienda catanese sarà ecologica e green, grazie al progressivo acquisto di 130 autobus full electric, 18 dei quali sono già in servizio sulle strade del capoluogo etneo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.