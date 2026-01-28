Attraverso l’ironia si può raccontare tutto: anche il mondo di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza. Arriva, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, la nuova commedia comico-brillante “In…divisa”.

Appuntamento sabato 31 gennaio, alle ore 21.00, e domenica 1 febbraio, alle ore 17.45, in via Filippo Angelitti 32.

Lo spettacolo è scritto da Orazio Bottiglieri, che è anche sul palco insieme a Ciro Chimento e Giuseppe Passarello. Una girandola di situazioni esilaranti: uno strano ufficio denunce, agenti di scorta improbabili, una task force alle prese con un fantomatico attacco terroristico, fino a un borseggiatore maldestro fermato da poliziotti tutt’altro che impeccabili.





Tra equivoci, sketch e dialoghi serrati, la comicità diventa il filo conduttore di un racconto che diverte senza mai perdere di vista l’aspetto umano. Perché dietro la divisa ci sono persone, fragilità, emozioni e un lavoro spesso invisibile ma fondamentale.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 392 6393204.

