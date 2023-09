Comunicato del Movimento “In Europa e oltreoceano”



Abbiamo ascoltato il delirio di Meloni e dei suoi alleati del centro-destra e la tolleranza del centro-sinistra a fronte dell’accusa di salvataggi di vite umane nel Mediterraneo finanziati ad organizzazioni umanitarie tedesche dal Governo tedesco.

Non è stato sufficiente al Governo Meloni ordinare in Italia alle navi umanitarie che organizzano i salvataggi di risalire il canale di Sicilia e l’Adriatico sino ai “porti sicuri” dell’Emilia Romagna e del Veneto. Adesso teorizzano che queste navi cariche di uomini stremati dalla fame e dalle fatiche del viaggio dovrebbero risalire lungo le coste italiane, francesi, spagnole, superare lo stretto di Gibilterra e nell’Atlantico navigare lungo le coste del Portogallo e quelle francesi per superare magari le coste dell’Inghilterra e approdare nel Mar Baltico che non dispone di “porti sicuri” perché tali non sono e non possono essere per coloro che salvati nel Mediterraneo dovrebbero giungere nelle coste della grande Germania riunificata.

Questa rappresentanza politica e parlamentare non è e non può essere all’altezza dei compiti istituzionali da assolvere.



Contro ogni logica utile per il popolo italiano maggioranza e opposizione continuano a tirarsi sassi senza confrontarsi e a non rendersi competitivi circa le soluzioni utili e migliori per il Paese.

C’è una classe dirigente che si elegge da sola e al massimo consente agli incauti ambiziosi di fare un giro di valzer al Senato della Repubblica o alla Camera dei Deputati

Il gruppo dirigente “In Europa e oltreoceano” è fortemente ancorato ai valori della dottrina sociale cattolica e alle politiche economiche del centro-sinistra.

Dobbiamo abbracciare i valori costituenti patrimonio comune del centro-sinistra, condividerli ognuno secondo le proprie convinzioni e confrontarsi con il centro-destra che non rappresenta neanche una brutta copia dei valori del centro-sinistra.

Solo i giovani. quelli responsabili e maturi che riflettono, studiano e valutano le questioni che stanno a cuore della società italiana, possono rappresentare il volano e la forza trainante per il cambiamento.

Luciano Luciani

Movimento “In Europa e oltreoceano”

È assolutamente indispensabile una riforma della legge elettorale promossa dai cittadini, attraverso un referendum abrogativo, della legge esistente, che consenta di scegliere effettivamente le persone che ci rappresentano.

