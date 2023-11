Esprimo piena soddisfazione e ringrazio il presidente Schifani e l’assessore all’economia Marco Falcone per avere rispettato l’impegno assunto alcuni mesi fa in ordine all’inserimento nella prossima finanziaria regionale delle royalties in favore dei comuni costieri che tanto beneficio porterà alle casse della città Gela, Butera e Licata.

Insieme alla collega Giusy Savarino e all’intero Gruppo di Fratelli d’Italia, avevano presentato all’Assemblea Regionale un Ordine del Giorno e un ddl specifico sul tema, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione dei territori interessati dall’estrazione di gas.

In Commissione Bilancio, di cui faccio parte, con il parere favorevole dell’assessore Falcone, avevamo approvato il DEFR in cui era stato inserito l’indicazione al Governo a predisporre già in finanziaria il riconoscimento di una parte delle royalties che i titolari di concessione per l’estrazione di idrocarburi devono corrispondere alla regione siciliana destinata ai comuni costieri il cui territorio insiste sulle aree interessate dalle loro operazioni.

Adesso, con l’approvazione in Giunta della legge di stabilità 2024, avvenuta nella giornata di ieri, la Regione riconosce ai Comuni di Gela, Licata e Butera, a titolo compensativo per l’attività estrattiva dei giacimenti di idrocarburi, una quota fino a un massimo del 30 per cento dell’aliquota spettante alla stessa Regione siciliana

Questo rappresenta un ottimo risultato che consentirà ai tre comuni di avere significative risorse ad integrazione dei propri bilanci, utilizzabili per migliorare le condizioni di vita delle proprie comunità.

Continua, dunque, da parte mia il lavoro quotidiano a supporto dei territori del nisseno.

On. Giuseppe Catania

Vicepresidente Commissione Attività Produttive Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia



