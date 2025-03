Da oggi, 10 marzo, in libreria il nuovo romanzo di Francesco Cusa, “2056”, Edizioni Ensemble

Siamo in un futuro non troppo lontano. Più precisamente siamo nel 2056, poco prima di un evento da cui non si potrà tornare indietro.

L’umanità si appresta, infatti, a lasciare il proprio corpo e a fare il grande salto, The Jumping, nel Big Network, una vera e propria “smaterializzazione globale”. Tra distopia e fantascienza, l’autore disegna una sua personale geografia di luoghi, un Occidente i cui confini sono dettati da una toponomastica tutta personale e la cui superficie è percorsa da un uomo, Samuel, riluttante al cambiamento che, per un banale ritardo, è escluso dal destino di tutti gli altri uomini. Inizia così un viaggio di sopravvivenza e di ricerca di senso, che lo condurrà a una vera e propria iniziazione verso inaspettate svolte avventurose, incanalando il cammino sui binari di una nuova rinascita.





L’autore

Francesco Cusa (Catania, 1966) musicista, docente presso il Conservatorio Musicale di Catania “Vincenzo Bellini”, scrittore. Ha pubblicato più

di settanta album e una decina di libri in prosa e poesia. 2056 è il primo romanzo pubblicato con Ensemble.

