Cosa succede quando danza e movimento incontrano la fotografia? Hai mai pensato a quanto la danza possa essere uno strumento potente di inclusione e unità? La danza non conosce barriere, permette di esprimersi, comunicare emozioni e sentirsi parte di un gruppo.

CREATE celebra la danza come linguaggio universale, capace di unire persone di ogni età e provenienza. Questa iniziativa valorizza la cultura come motore di coesione sociale, cittadinanza attiva e benessere, offrendo ad artisti e giovani provenienti da contesti svantaggiati pari opportunità per esprimersi, apprendere e crescere.





CREATE promuove l’innovazione nel settore culturale e creativo, progettando interventi sociali basati sulla creazione artistica. Con particolare attenzione ai percorsi di giovani con disabilità, con background migratorio o appartenenti a minoranze etniche, il progetto favorisce il dialogo, l’empowerment e lo sviluppo delle competenze attraverso laboratori di sperimentazione locali, workshop collaborativi e programmi che coinvolgono artisti e professionisti in diversi paesi.





Al centro di questa iniziativa spicca la mostra fotografica “In-movimento. Danza, inclusione e unità”, a cura di Art&Act.

Ti aspettiamo per un viaggio visivo che esplora il potere della danza nel superare barriere e creare connessioni emotive e sociali. La mostra – che celebra il movimento e l’espressione artistica come strumenti per integrare le diversità in un’armonia collettiva – offre l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente, che mette in luce come ogni movimento possa creare senso di appartenenza e collaborazione.

Il percorso si arricchisce ulteriormente con la conferenza internazionale che riunirà artisti e operatori della cultura che promuoveranno le migliori pratiche e le esperienze CREATE, attraverso workshop e performance artistiche.





Programma

giovedì 20 febbraio 2025 ore 17.30 – EPYC – European Palermo Youth Center – Via Pignatelli Aragona 42, Palermo

Mostra fotografica In-movimento. Danza, inclusione e unità ed Expo opere Art&Act (visitabile fino a mercoledì 26 febbraio)

Accesso gratuito con tessera ARCI (se non la possiedi puoi richiederla presso EPYC – European Palermo Youth Center al costo di € 5,00)





venerdì 21 febbraio 2025 ore 18.00 – Area Madera – via dello Spasimo 5, Palermo

Conferenza internazionale con performance artistiche

Accesso gratuito

Prenota il tuo posto su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-movimento-danza-inclusione-e-unita-1226589675739

Luogo: EPYC-European Palermo Youth Centre (mostra) – Area Madera (conferenza), via Pignatelli Aragona 42 e via dello Spasimo 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 20/02/2025

Data Fine: 26/02/2025

Ora: 17:30

Artista: CESIE ETS e Art&ACt

Prezzo: 0.00

