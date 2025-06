CI RIPROVIAMO LUNEDÌ 23 GIUGNO ALLE ORE 18:00

L’attesa manifestazione del 18 giungo scorso, sospesa causa mal tempo, è riproposta per il 23 GIUGNO ALLE ORE 18:00 al Politeama a Palermo





IN PIAZZA POLITEAMA PER FERMARE ISRAELE E CONTRO LA TERZA GUERRA MONDIALE.

Il medioriente brucia, l’occidente continua ad imporsi con logiche coloniali e predatorie. Le vite di civili innocenti vengono spazzate via con logiche genocide. Israele è il braccio armato di questo processo. Anche le cancellerie più progressiste non riescono a far valere le ragioni del diritto internazionale. Tocca a noi cittadini e cittadine interpretarle e difenderle. Tocca a noi oggi farci partigiane e partigiani del diritto internazionale per portare dentro le grandi marce in difesa del popolo palestinese e per la pace, il ripudio verso la logica della guerra e le politiche di riarmo.

Hanno già aderito:

Acli

Anpi

Asso Pace Palestina Palermo

Ass. inf. libera network-Radio off

Ass. Moto Perpetuo onlus

Ass. Palestina nel Cuore

Ass Voci nel Silenzio

Attac Palermo

Avs

Centro Peppino Impastato

CGIL Palermo

Ciss/Cooperazione Internazionale Sud Sud

Comunità Educante Palermo

Consulta per la Pace

Donne per la pace

ERRIPA Achille Grandi

Laboratorio Ballarò

LAB.ZEN 2

Movimento 5 Stelle

Ordine dei giornalisti

Rifondazione Comunista Palermo

Sinistra delle Idee

Le adesioni sono sempre aperte

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.