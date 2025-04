Sabato 10 e domenica 11 maggio Ciminna in provincia di Palermo sarà tra i luoghi protagonisti dei Borghi dei Tesori in Fest.

La cittadina è famosa in tutto il mondo grazie al leggendario film di Luchino Visconti “Il Gattopardo” del 1962 girato proprio a Ciminna e di cui si mantiene il ricordo grazie a un premio che si tiene ogni anno e al Museo del Gattopardo. E il capolavoro di Visconti si respira da ogni vicolo e palazzo, a partire dalla maestosa Chiesa di Santa Maria Maddalena, dove fu girata la scena commovente del Te Deum. Durante Borghi dei Tesori in Fest sarà possibile visitare la mostra documentaria attraverso 300 scatti che racconterà proprio il set del Gattopardo.

Nei due giorni, inoltre, sarà possibile visitare chiese e musei, ma anche una particolare biofattoria che ospita gli animali ornamentali del mondo: capre scamosciate, minipony olandesi, tacchini ermellinati e gli alpaca. Ciminna è un borgo in provincia di Palermo con un grande patrimonio culturale e paesaggistico ma anche con irresistibili tipicità gastronomiche. Borghi dei Tesori Fest sarà quindi l’occasione in primavera per visitare e scoprire le bellezze di Ciminna a 360 gradi. Borghi dei Tesori Fest è stato presentato alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, che si è tenuta a febbraio a Milano, e a rappresentare Ciminna è stato il vicesindaco e assessore al turismo Francesca Leone che è intervenuta in occasione dell’appuntamento che si è tenuto all’interno dello spazio della Regione Siciliana.

Borghi dei Tesori Fest, ideato dalla Fondazione Le Via dei Tesori sarà un’immersione a 360 gradi nei piccoli comuni lontani dagli attrattori turistici consueti: si inizierà il 19 aprile sbirciando nelle celebrazioni pasquali più autentiche, e si andrà avanti, sempre sabato e domenica, fino all’11 maggio, sfruttando anche i giorni a cavallo del 25 aprile e del primo maggio, tra degustazioni, artigiani, musei-gioiello, escursioni nella natura, esperienze inedite. Borghi dei Tesori Fest vede la partecipazione di 38 piccoli Comuni, uniti dal 2021 nell’associazione Borghi dei Tesori.

“Siamo lieti – afferma Vito Barone, sindaco di Ciminna – che il nostro Comune sia parte integrante dei Borghi dei Tesori Fest e chi verrà a visitare Ciminna il 10 e 11 maggio avrà l’opportunità di immergersi nella storia e cultura, esplorando stucchi sontuosi, palazzi storici e tradizioni locali e assaporare prodotti gastronomici tipici.”

“Ciminna – prosegue Francesca Leone, vicesindaco e assessore al turismo – è un luogo perfetto per chi ama scoprire tesori nascosti, vivere esperienze autentiche e rivivere la magia del Gattopardo, considerando che tante scene del film di Luchino Visconti furono girate proprio in questo borgo e qui è sorto un museo dedicato al film e ogni anno si svolge il Premio del Gattopardo.”

Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

