Farà oggi tappa alla libreria Colapesce di Messina lo speciale tour siciliano che ha come protagonista Rita Ghita El Khayat, psichiatra, psicoanalista, antropologa e scrittrice, che i suoi lettori, ma anche quanti non hanno ancora avuto la fortuna di conoscerla, potranno incontrare in occasione della presentazione del suo ultimo libro “La gifle / Lo schiaffo”.

La storia di una donna che ha lottato e continua a lottare per la difesa dei diritti delle donne nel suo Paese, decidendo di restare in Marocco, nonostante le minacce e le intimidazioni.

“Per analizzare il colonialismo devo ammettere la sua prima forza: la violenza. Vengo tirata fuori da una fila di bambini e presa a schiaffi con forza, per calmare gli altri, quando non avevo fatto nulla. Ero un’araba, o meglio, ero solo un’araba che poteva essere ingiustamente punita senza che nessuno battesse ciglio (…) Potevo solo piangere. Doveva essere chiesto a me di scrivere questo testo, nella sincerità più totale: quella dei sovversivi“ (Rita El Khayat).

Quattro gli appuntamenti in programma, il penultimo dei quali fa parte del progetto “Pluralismi. Riflessioni su corpi, politiche e rappresentazioni di genere”, iniziativa che nasce all’interno della mission del “Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali” dell’ Università degli Studi di Messina, in linea con la particolare attenzione dell’Ateneo alle questioni di genere. Progetto che ha come anima a Loredana Trovato, professoressa ordinaria di Lingua e Traduzione Francese dell’Università di Messina.

Ecco le date e le tappe:

Lunedì 24 marzo, ore 18.30. Libreria Al Kenisa, ENNA. Dialoga con l’autrice, la prof.ssa Loredana Trovato.

Martedì 25 Marzo, ore 18.30. Libreria Colapesce, MESSINA. Dialogano con l’autrice la prof.ssa Loredana Trovato e Katia Trifirò. Traduzione simultanea a cura di Marie Francose Guichard.

Mercoledì 26 Marzo, ore 15.30. Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e Studi culturali. MESSINA. Coordina Antonia Cava. Dialoga con l’autrice la prof.ssa Loredana Trovato. Introduce Katia Trifirò.

Giovedì 27 Marzo, ore 17.00. Mondadori Bookstore, CATANIA. Modera Stefania Avola, Traduce la prof.ssa Loredana Trovato.

Luogo: Libreria Colapesce , Via Mario Giurba , 8/10, MESSINA, MESSINA, SICILIA

