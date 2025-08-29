È stata inaugurata lunedì 25 agosto, presso l’Atrio Superiore del Comune di Sciacca, la mostra fotografica “SciacCarnevale Story”, promossa dall’associazione L’AltraSciacca con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione di Futuris e Record Eventi.

L’esposizione propone un affascinante viaggio visivo attraverso la storia del Carnevale di Sciacca, grazie a circa trenta scatti storici selezionati dagli archivi fotografici dei soci de L’AltraSciacca, delle famiglie Amico, Craparo e Grisafi, nonché dalla preziosa collezione donata dall’ex Azienda delle Terme, oggi di proprietà comunale e interamente digitalizzata dall’associazione.

La mostra racconta l’evoluzione di uno degli eventi più amati della città, partendo dal 1946 – anno della rinascita del Carnevale nel secondo dopoguerra – fino ad arrivare ai giorni nostri. Le immagini esposte non documentano soltanto carri allegorici e costumi, ma restituiscono l’atmosfera, l’energia e lo spirito identitario che da sempre caratterizzano il Carnevale di Sciacca.





A rendere l’esperienza ancora più immersiva, la possibilità di accedere tramite QR code a inni e video d’epoca: un modo per rivivere emozioni e ricordi legati alle sfilate degli anni passati.

L’iniziativa intende valorizzare il Carnevale di Sciacca anche al di fuori del consueto periodo festivo, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di scoprirne il patrimonio storico e culturale in una cornice diversa.

La mostra è visitabile gratuitamente nei seguenti orari:

Lunedì: 8:00 – 14:00

Da martedì a giovedì: 8:00 – 14:00 e 16:00 – 20:00

Venerdì: 8:00 – 14:00 e 16:30 – 21:30

Sabato e domenica: 16:30 – 21:30

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.