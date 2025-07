Anche la pioggia non ha fermato l’entusiasmo e l’energia dell’inaugurazione ufficiale della 20ª edizione di EXPO OLIVERI, la più grande fiera commerciale della Sicilia. Un momento emozionante, simbolico e molto partecipato, che ha dato il via a un mese di eventi, spettacoli, degustazioni e scambi culturali nel cuore dell’estate siciliana.

A celebrare l’apertura dell’evento, accanto alle organizzatrici Giusy e Francesca D’Amico, erano presenti autorità locali, tra cui Francesco Iarrera Sindaco di Oliveri, Michele Lemmo Sindaco di Tripi–Abakainon, Salvatore Cipriano Sindaco di Piraino e Gianluca Bonsignore Sindaco di Patti.

Una presenza istituzionale significativa, che ha confermato il valore e il riconoscimento territoriale della fiera, oggi considerata uno dei pilastri per lo sviluppo socioeconomico e turistico dell’area.

«EXPO OLIVERI non è solo una fiera ma parte di un percorso di crescita condiviso. Da vent’anni è un punto fermo del nostro territorio e oggi più che mai serve unire le forze tra sindaci, operatori, imprenditori e cittadini per promuovere il turismo e la cultura. Qui la tradizione incontra l’innovazione, i prodotti tipici raccontano la nostra storia, le nostre radici, e si aprono spazi anche per il dialogo tra culture. È questa è la Sicilia» – ha dichiarato il Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera.

La fiera sarà aperta ogni sera fino al 31 agosto, dalle ore 19:00 all’1:00, con ingresso gratuito, e offrirà un’ampia varietà di proposte per tutti i gusti e tutte le età. In questa edizione speciale, EXPO OLIVERI conferma il suo ruolo di spazio di incontro e valorizzazione, coinvolgendo oltre 130 espositori provenienti da tutta Italia.

Fiore all’occhiello resta la zona dedicata ai prodotti tipici siciliani, tra eccellenze gastronomiche, artigianato autentico e filiere a km 0. Accanto a questa, un’area è riservata al mondo etnico, con stand che raccontano la contaminazione culturale che ha sempre caratterizzato la Sicilia.

Particolarmente apprezzata anche la zona food & beverage, dove è possibile trovare panini di ogni tipo, piatti tipici e innovativi, dolci locali, come il famoso gelato al pistacchio, bevande artigianali e tanto altro.

Per i più piccoli e per le famiglie, l’area intrattenimento offre giochi e attrazioni, tra cui le macchine telecomandate, che hanno già conquistato bambini e adulti nella serata inaugurale.

Quello che rende EXPO OLIVERI speciale, dopo vent’anni di storia, è la sua capacità di restare fedele alla sua missione: mettere al centro le persone, il territorio e le relazioni. Ogni edizione nasce da una sinergia tra istituzioni, imprese, artigiani, artisti e visitatori. Una fiera che cresce, ma che non perde mai il contatto con la sua identità.

«Abbiamo iniziato con un’idea semplice e tanta voglia di fare. Oggi EXPO OLIVERI è diventata un evento che parla a tutta la Sicilia e ogni anno lo facciamo con lo stesso entusiasmo della prima volta – raccontata Giusy D’Amico, ideatrice e organizzatrice dell’evento – l’impegno è tanto, abbiamo attraversato alcune difficoltà nel corso degli anni ma se oggi continuiamo ad essere qui è grazie alla sinergia e ai rapporti con gli espositori, i visitatori e tutte le persone coinvolte, quindi un grazie speciale va a tutti loro».





