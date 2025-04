Un piccolo gesto per contribuire a tenere ancora più pulita la città, per accrescere il senso civico dei propri concittadini per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti e partecipare attivamente al grande processo di salvaguardia ambientale per un Pianeta di sano.

A farlo sono stati a Canicattini Bagni gli Scout del Reparto “Cassarino – Ciarcià” del Gruppo Agesci Canicattini 1, realizzando, con materiali frutto di un piccolo contributo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, dei raccoglitori per le lattine, il vetro, la carta e la plastica, che hanno installato in una delle aree pubbliche più frequentate dai ragazzi e dalle famiglie, Piazza Borsellino.

Sono sei contenitori in legno posti lungo il viale centrale che delimita il parco giochi, contrassegnati da targhe scritte dai ragazzi del Gruppo con brevi messaggi sociali del loro fondatore Robert Baden-Powell.

Martedì pomeriggio, 22 aprile 2025, con il tradizionale “cerchio”, l’inaugurazione dei contenitori alla presenza del Sindaco Paolo Amenta, dell’Assessore alla Gestione della Differenziata, Ivan Liistro, e del Vice Sindaco Marilena Miceli.

Una cerimonia sobria alla vigilia della ricorrenza della celebrazione di San Giorgio, il 23 aprile, Patro-no degli Scout e delle Guide, che proprio in questo giorno in tutto il mondo rinnovano la loro “Promessa”.

A presentare agli Amministratori le installazioni è stato Vito Bertuna, Capogruppo e Capo Reparto, ricordando che altre tre targhe dei contenitori, che verranno posizionate successivamente, sono state affidate per i messaggi alla fantasia degli alunni dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo Musicale “G. Verga” della città.

«Un’azione meritoria e di grande senso civico e di questo vi ringraziamo a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra Comunità – hanno detto nei loro interventi il Sin-daco Paolo Amenta e l’Assessore Ivan Liistro».

«Un piccolo gesto che in se è un forte messaggio a tutta la città – ha aggiunto il Sindaco Paolo Amenta –, che oltre a contribuire a migliorare il risultato della raccolta differenziata dei rifiuti e del percorso che questi fanno diventando un risparmio ed una risorsa per tutti noi, contribuisce ad accrescere in ognuno il tema dell’importanza della transizione ecologica, della salvaguardia ambientale, per lasciare alle future generazioni un Pineta più sano rispetto a quello che abbiamo trovato».

E quello dei contenitori non sarà l’unico contributo che i ragazzi dell’Agesci hanno pensato per la loro Comunità, tra breve, hanno annunciato, installeranno tre piccole “bibliotechine” mobili realizzate con materiale riciclato che riprende così vita, contenenti libri donati dalle famiglie dei ragazzi del Gruppo e da cittadini, in tre luoghi diversi concordati con l’Amministrazione comunale, che potrebbero essere, per la presenza delle panchine, Piazza Borsellino, Piazza XX Settembre e la Villa comunale, per avvicinare grandi e piccini alla lettura, alla straordinaria suggestione del leggere un libro.

Anche questo un gesto apprezzato dal Sindaco Paolo Amenta e dagli Amministratori presenti, che rimarca l’impegno sociale e i sani principi e valori educativi e formativi dello Scoutismo.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.